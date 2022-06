Ørsted hat grüne Anleihen im Volumen von 1,35 Mrd. Euro begeben, um den weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien und das grünes Wachstumsziel zu finanzieren, ca. 50 GW installierte Leistung bis 2030.



Ørsted hat die Preisfestsetzung für neue unbesicherte grüne Senior-Anleihen im Gesamtnennwert von 1,35 Mrd. Euro abgeschlossen, die aus einer festverzinslichen Tranche von 600 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2028 und einer festverzinslichen Tranche von 750 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2033 bestehen. Alle Anleihen sind emittiert als grüne Anleihen im Rahmen von Ørsteds grünem Framework.



Eckdaten der neuen festverzinslichen grünen Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2028:



Nominalbetrag: 600 Millionen Euro

Fälligkeitsdatum: 14. Juni 2028

Kupon (fest bis Fälligkeit): 2,250%

Preis: 99,562% des Nominalbetrags

Notierung: Luxemburger Börse



Eckdaten der neuen festverzinslichen grünen Anleihe in Höhe von 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2033:



Nominalbetrag: 750 Mio. Euro

Fälligkeitsdatum: 14. Juni 2033

Kupon (fest bis zur Fälligkeit): 2,875 %

Preis: 99,925 % des Nominalbetrags

Notierung: Luxemburger Börse



Die Emission ändert weder Ørsteds Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2022 noch das für 2022 angekündigte erwartete Investitionsniveau.



Ørsted entwickelt, baut und betreibt Offshore- und Onshore-Windparks, Solarparks, Energiespeicheranlagen, Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff und grüne Brennstoffe sowie Bioenergieanlagen. Darüber hinaus bietet Ørsted seinen Kunden Energieprodukte an. Ørsted ist das einzige Energieunternehmen der Welt mit einem wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Emissionsziel, das von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurde. Ørsted ist im Corporate Knights-Index 2022 der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt als das nachhaltigste Energieunternehmen der Welt eingestuft und wird auf der CDP Climate Change A List als weltweit führend in Sachen Klimaschutz anerkannt. Ørsted hat seinen Hauptsitz in Dänemark und beschäftigt 7.016 Mitarbeiter. Die Aktien von Ørsted sind an der Nasdaq Copenhagen (Orsted) notiert. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz der Gruppe 77,7 Milliarden DKK (10,4 Milliarden Euro).





