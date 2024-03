Die Ørsted A/S hat nachrangige grüne Hybrid­anleihen mit End­fälligkeit am 14. März 3024 und einem erstem Kündigungs­datum am 14. Dezember 2029 (NC5,75) im Volumen von 750 Mio. Euro begeben. Das Settlement erfolgt am 14. März 2024. Die grüne Hybrid­anleihe hat einen Kupon von 5,125% p.a. (bis zum ersten Kündigungs­termin am 14.12.2029. Der Emissionspreis betrug 99,417%.



Die Neuemission dient der Refinanzierung der 2017 begebenen 2,25%-Hybridanleihe von Ørsted in Höhe von 500 Mio. Euro, die am ersten Rückzahlungstermin, am 24. November 2024, zum Nennwert gekündigt werden kann, sowie der proaktiven Verwaltung des Hybridkapitalportfolios von Ørsted. Heute hat Ørsted auch die Inhaber dieser Wertpapiere eingeladen, ihre Anteile zum Kauf durch Ørsted anzudienen



Die Eckpunkte der neuen nachrangigen grünen Hybridanleihe im Volumen von 750 Mio. Euro:



- Nominalbetrag: 750 Mio. Euro

- Fälligkeitstermin: 14. März 3024

- Kündigungsoption der Emittentin: zum Nennwert vom 14. September 2029 bis einschließlich 14. Dezember 2029 oder an jedem beliebigen Tag innerhalb des 90-Tage-Zeitraums, der an (und einschließlich) jedem Zinszahlungstag danach endet

- Fester Kupon bis 14. Dezember 2029: 5,125% p.a.

- Ausgabepreis: 99,417% des Nennbetrags

- Notierung: Luxemburger Börse (amtliche Notierung) und die Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)



Bei der Transaktion fungierte Morgan Stanley als Joint Bookrunner und Global Coordinator zusammen mit Citi, Danske Bank, HSBC und J.P. Morgan als Joint Bookrunner.



Foto: © Ørsted