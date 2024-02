Der Verwaltungsrat von Ørsted hat Trond Westlie mit Wirkung zum 1. April 2024 zum nächsten Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Executive Board und des Group Executive Team ernannt. Zum gleichen Zeitpunkt wird Patrick Harnett als Chief Operational Officer (COO) in das Group Executive Team von Ørsted aufgenommen.



Trond Westlie war als Group CFO bei A.P. Moller-Maersk, bei VEON, bei Telenor und bei Aker Kvaerner tätig und hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftsprüfung. Trond Westlie ist derzeit Vorstandsvorsitzender von Arendals Fossekompani, einer norwegischen industriellen Investmentgesellschaft, die sich auf zukunftsweisende Technologien im Rahmen der grünen Energiewende konzentriert, und Vorstandsmitglied der Wilhelmsen-Gruppe, einem norwegischen multinationalen Schifffahrtsunternehmen.



Patrick Harnett ist derzeit Head of European Execution Programmes bei Ørsted und verantwortlich für die Projektentwicklung und den Bau von Hornsea 3, dem größten Offshore-Windpark. Er kam 2016 als Senior Project Director zu Ørsted und wurde 2020 Senior Programme Director für Hornsea 2. Bevor er zu Ørsted kam, hatte er Positionen in den Bereichen Projekte und Betrieb bei den Energieunternehmen Centrica und EDF Energy inne. Patrick Harnett besitzt einen Executive MBA und einen Master of Science in Elektromechanik.



Thomas Thune Andersen, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Ørsted A/S, sagt: „Im Namen des Verwaltungsrats freue ich mich sehr, Trond Westlie als unseren nächsten Group CFO und Patrick Harnett als unseren nächsten COO anzukündigen. Sie werden starke internationale Finanzkenntnisse und Umsetzungsfähigkeiten in das Group Executive Team einbringen und die erfolgreiche Umsetzung des Strategieplans, den wir am 7. Februar 2024 angekündigt haben, unterstützen."



Mads Nipper, Group President und CEO von Ørsted, sagt: „Trond Westlie verfügt über sehr starke Kompetenzen aus einer beeindruckenden Karriere als CFO in mehreren globalen, börsennotierten Unternehmen, während Patrick seine starken Fähigkeiten in der Projektausführung bereits durch den Bau von Hornsea 2 unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich darauf, sowohl Trond als auch Patrick im Team willkommen zu heißen."



Trond Westlie sagt: „Ich freue mich, einem sehr fähigen Unternehmen mit einem wichtigen Ziel beizutreten, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um den neu gestarteten Plan erfolgreich umzusetzen und die finanzielle Position von Ørsted weiter zu stärken."



Patrick Harnett sagt: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Vorstand und der CEO entgegengebracht haben, und ich freue mich darauf, die Umsetzung unseres neuen Projektbetriebsmodells fortzusetzen, das ein stärkeres Risikomanagement, eine Notfallplanung und eine bessere Governance bei der Durchführung von Projekten gewährleisten wird."



Rasmus Errboe, der seit dem 14. November 2023 als Interim-CFO fungiert, wird bis Ende März 2024 in seine Position als CEO der Region Europa zurückkehren.



Wie bereits angekündigt, wird Andy Brown, der seit dem 14. November 2023 als Interims-COO tätig ist, Ende März 2024 zurücktreten. Der Verwaltungsrat hat empfohlen, dass Andy Brown auf der Jahreshauptversammlung von Ørsted am 5. März 2024 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt wird.



Mads Nipper sagt: „Ich möchte Rasmus und Andy meine aufrichtige Anerkennung und Dankbarkeit für die enorme Arbeit aussprechen, die sie in ihrer Übergangszeit geleistet haben. Unter ihrer starken Führung haben wir sowohl bei der Aufstellung unseres neuen Geschäftsplans als auch bei der Entwicklung unseres neuen Projektbetriebsmodells erhebliche Fortschritte gemacht."



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ändern nichts an der bisherigen Finanzprognose von Ørsted für das Geschäftsjahr 2024.



Foto: Trond Westlie © Ørsted