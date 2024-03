Nach dem kürzlich aktualisierten Businessplan hat Ørsted eine neue Führungsstruktur etabliert, um die Struktur zu vereinfachen und den Fokus des Unternehmens auf Projektausführung, Finanzdisziplin, Wertschöpfung, Risikomanagement und operative Exzellenz weiter zu stärken.



Unterstützt durch ein Investitionsprogramm in Höhe von 270 Mrd. DKK plant Ørsted, seine installierte Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 auf 35-38 GW mehr als zu verdoppeln.



Als Teil der neuen Managementstruktur richtet Ørsted eine neue Organisation unter Rasmus Errboe ein, der zum stellvertretenden CEO und Chief Commercial Officer (CCO) ernannt wurde. Rasmus Errboe ist derzeit Interim-CFO und war zuvor CEO der Region Europa bei Ørsted.



Mads Nipper, Group President und CEO von Ørsted, sagt:

„Ich freue mich, dass Rasmus Errboe die Rolle des stellvertretenden CEO und CCO übernommen hat. Rasmus hat als CEO Europa und in jüngster Zeit als Interim-CFO sehr gute Arbeit geleistet und verfügt über ein umfassendes Verständnis des Unternehmens, was ihn für diese neue Aufgabe prädestiniert."



Ørsted wird seine Organisationsstruktur mit drei Regionen (Europe, Americas und APAC) beibehalten. In Zukunft werden die regionalen CEOs, der Head of Global Stakeholder Relations und der Head of Strategy, Portfolio, Innovation & Digital an die neue Handelsorganisation an Rasmus Errboe berichten.



Rasmus Errboe, stellvertretender CEO und Chief Commercial Officer, sagt:

„Ich freue mich sehr, die Rolle des stellvertretenden CEO und CCO bei Ørsted zu übernehmen. Ich bin seit mehr als einem Jahrzehnt bei Ørsted und nach wie vor sehr motiviert und stolz darauf, Teil unserer Reise zu sein. Das Hauptaugenmerk von mir und dem Team wird darauf liegen, unseren aktualisierten Businessplan weiter umzusetzen."



Ørsted's Group Executive Team gehören ab dem 1. April 2024 folgende Personen an:

- Mads Nipper, Group President und Chief Executive Officer (CEO)

- Rasmus Errboe, stellvertretender CEO und Chief Commercial Officer (CCO)

- Trond Westlie, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand (CFO)

- Patrick Harnett, stellvertretender Geschäftsführer und Betriebsleiter (COO)

- Henriette Fenger Ellekrog, Executive Vice President und Chief HR Officer (CHRO)



Ørsted plant, baut und betreibt Offshore- und Onshore-Windparks, Solar-Parks, Energiespeicheranlagen sowie Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff, E-Kraftstoffe und Biomasse-Kraftwerke. Ørsted zählt zu den nachhaltigsten Energieunternehmen der Welt und ist anerkannter Vorreiter in Bezug auf Klimaschutz, mit einem wissenschaftlich validierten Netto-Null-Emissionsziel. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Ørsted weltweit rund 8.900 Mitarbeiter. Ørsted-Aktien sind im Nasdaq-Kopenhagen gelistet. 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,6 Mrd. Euro.



Foto: Rasmus Errboe © Ørsted