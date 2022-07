Das Interview führte Christian Schiffmacher.

ISIN LU1960394903 WKN HAFX9M Fondstyp Rentenfonds Ertragsverwendung ausschüttend (monatlich) Gesamtkostenquote 1,9% Aktueller Fondspreis 86,39 (Stand: 30.06.2022) Fondvolumen 20,0 Mio. Euro (Stand: 30.06.2022) Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, 0% bei Kauf über die Börse Rücknahmegebühr 0% Durchschnittskupon 6,3% (Stand: 30.06.2022) Durchschnittsrendite 8,6% (Stand: 30.06.2022) Durchschnittl. Restlaufzeit 3,7 Jahre (Stand: 30.06.2022) Internet www.heemann.org/unsere-fonds/fu-bonds-monthly-income

Der FU Fonds – Bonds Monthly Income ist drei Jahre alt geworden. Eine Besonderheit des Fonds ist die monatliche Ausschüttung. Die aktuelle Marktphase, die durch marktbreite Kursrückgänge gekennzeichnet ist, bietet auf den ersten Blick Investmentchancen in allen Branchen. Dennoch ist die Einzelanalyse zum Unternehmen entscheidend, wie die Fondsmanager Gerhard Mayer und Norbert Schmidt im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutern. Auf dem aktuellen Kursniveau können sich Investoren eine Rendite vor Kosten von 9% sichern. Die aktuelle Marktphase nutzt das Fondsmanagement, um das Portfolio weiter zu verbreitern und das Durchschnitts-Rating zu verbessern. Interessante Einzeltitel sind beispielsweise Refresco Group, Schustermann & Borenstein und Techem.Ihr Fonds hatte gerade den dritten Geburtstag. Was waren die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg hierhin?Wir sind im Juli 2019 gestartet. Von besonderer Bedeutung ist sicherlich, dass wir unsere monatlichen Ausschüttungen von Beginn an gestartet haben. Die erste Ausschüttung erfolgte im September 2019. Inzwischen blicken wir auf einen Track Record von 35 Ausschüttungen zurück. Fortsetzung folgt natürlich. Zum Jahreswechsel haben wir das Fondsvolumen von 20 Mio. Euro überschritten – ein wichtiges Signal für den Markt. In Kürze erwarten wir auch ein Fonds-Rating von Morningstar. Wir sind guter Dinge, dass dies weitere Türen für unseren Fonds öffnet.Welches Volumen hat der Fonds aktuell und welches Volumen streben Sie mittelfristig an?Aktuell liegt das Fondsvolumen bei etwas mehr als 20 Mio. Euro. Die nächsten Meilensteine sind 50, 100 und 250 Mio. Euro. Wir verfügen auch dann mit unserem Ansatz über weiteres erhebliches Wachstumspotenzial. Wichtig ist uns, ein kontinuierliches Wachstum der Fondsanteile zu verzeichnen. Wenngleich die Zuflüsse in unsicheren Zeiten wie im ersten Coronajahr oder aktuell im Russland-Ukraine-Konflikt niedriger sind, können wir auf eine kontinuierlich steigende Investorenbasis schauen.Wie ist die Duration im Fonds, wie ist das durchschnittliche Rating?Die Duration des Portfolios beträgt aktuell etwa 3,1 und entspricht unserer Zielbandbreite. Aufgrund unseres Durchschnittskupons von mehr als 6% profitieren unsere Investoren von einem unterdurchschnittlichen Zinsänderungsrisiko. Das durchschnittliche Emittenten-Rating von Standard & Poor’s liegt zwischen B und B+. Basis unserer Investmententscheidung ist jedoch immer unsere eigene Fundamentalanalyse.Wo liegt aktuell die durchschnittliche Rendite der Anleihen?Auf dem aktuellen Kursniveau können sich unsere Investoren eine Rendite vor Kosten von über 9% sichern. Wirklich über 9%! Die aktuelle Marktphase nutzen wir, um unser Portfolio weiter zu verbreitern und das Durchschnitts-Rating zu verbessern. Die aktuellen Kaufkurse sind für den längerfristig orientierten Investor außergewöhnlich interessant Inflation und Zinsen sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen. In welchen Branchen bieten sich Investmentchancen?Die aktuelle Marktphase ist durch marktbreite Kursrückgänge gekennzeichnet. Hierdurch haben sich zwar auf den ersten Blick Investmentchancen in allen Branchen aufgetan. Für uns ist jedoch die Einzelanalyse zum Unternehmen entscheidend.Wie passen Sie das Portfolio konkret in diesen Zeiten an?Wir nutzen die Phase, um unser Portfolio laufend zu optimieren. Dies hat dazu geführt, dass wir die Quote der von Standard & Poor’s mit einem Rating bewerteten Unternehmen sowohl vom Anteil als auch vom durchschnittlichen Rating erhöht haben, ohne Einbußen bei unseren Renditeerwartungen zu machen. Zweitens haben wir die Möglichkeit genutzt, Anleihen zu günstigen Kursen zurückzukaufen, nachdem wir diese vor ein paar Monaten noch zu deutlich höheren Kursen verkauft hatten. Ein Beispiel hierfür ist unsere 7,5%-CMA-CGM-Anleihe, die wir Ende 2020 zu Kursen von unter 100 gekauft haben und im Sommer 2021 Kursgewinne bei Kursen von über 110 realisiert haben. Nun erfolgte der Rückkauf zu Kursen von unter 103,75. Sollte CMA-CGM von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Anleihe zum erstmöglichen Kündigungstermin im Januar 2023 zum Kurs von 103,75 zu kündigen, werden wir 7,5% Kupon vereinnahmt haben und einen Kursgewinn erzielen mit einem BB+ gerateten Emittenten. Und drittens kann der Fall eintreten, dass die Entwicklung einzelner Emittenten nicht mehr erwartungsgemäß verläuft. Dann spielen wir die Stärken des aktiven Managements aus und tauschen Einzelpositionen zu gleichen Kursen aus.Welche Einzelwerte sind interessant? Können Sie uns einen Einblick in Ihren Investmentprozess geben?Interessante Einzeltitel sind sicherlich langjährige Weggefährten unseres Fonds wie Schustermann & Borenstein und Techem. Die Anleihen verfügen über ein Emittenten-Rating von B+ und einen Kupon von 6% oder mehr. Wir gehen davon aus, dass die Anleihen vor Ende ihrer Laufzeit vorzeitig zurückgezahlt werden. Schustermann & Borenstein betreibt das Off-Price-Fashion-Portal bestsecret.de. Die Unternehmensentwicklung ist eine große Erfolgsstory. Vor wenigen Tagen wurde das Rating von S&P erst von B auf B+ erhöht – ein Ausrufezeichen in den aktuell unsicheren Zeiten. Oder Techem – marktführender Wärmemessdienstleister in Deutschland – ist für uns ein sehr stabiles Infrastruktur-Investment. Hier konnten wir zuletzt die Anleihe zu Kursen von deutlich unter 90% und einer Rendite von über 10% aufstocken. Aus unserer Sicht kommt es auf die Balance zwischen Rendite und Risiko an. Dazu gehört auch, dass wir die erwarteten Rückzahlungen so ausbalancieren, dass wir aus dem Portfolio heraus kontinuierlich Rückzahlungen erhalten, um uns immer wieder an das aktuelle Marktumfeld anpassen zu können. Bei der Refresco Group ist uns dies wie geplant gelungen. Vor wenigen Tagen haben wir die vorzeitige Rückzahlung zum Kurs von 101,625 erhalten. Nicht umsonst war die Position mit über 5% übergewichtet. Mit der Rückzahlung können wir nun in attraktive Anleihen bonitätsstarker Emittenten zu Kursen von deutlich unter 100 reinvestieren.

