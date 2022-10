Die Schletter Group, einer der weltweit führenden Hersteller von Solar-Montagesystemen, hat eine besicherte Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und eine nachrangig besicherte Anleihe im Volumen von 15 Mio. Euro emittiert. Die Gesellschaft fertigt Befestigungslösungen aus Aluminium und Stahl für Solarparks, Flachdächer und Schrägdächer. Die Mittel aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung des weiteren Wachstums, u. a. der Ausweitung der Produktionskapazitäten, verwendet. Die Schletter Group ist exzellent positioniert, um jährliche Umsatzzuwächse im höheren zweistelligen Bereich zu realisieren, wie CFO Andreas Rode im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutert.



BOND MAGAZINE: Sie haben eine Anleihe mit zwei Tranchen platziert. Wie sind die Konditionen?



Rode: Es wurde eine umfangreich besicherte 50-Mio.-Euro-Anleihe platziert sowie eine 15-Mio.-Euro-Anleihe mit nachrangiger Besicherung. Im ersten Fall beträgt die Verzinsung 3M Euribor zzgl. 6,75% Marge. Die sogenannte Second lien-Anleihe ist mit einem Kupon von 9,50% bzw. einer PIK-Verzinsung von 12% ausgestattet. Alle übrigen Konditionen beider Anleihen entsprechen dem Marktstandard. Das Sicherheitenprofil der 50-Mio.-Euro-Anleihe ist außergewöhnlich komfortabel, da es sich auf wesentliche Vermögenspositionen der Kerngesellschaften innerhalb der Gruppe erstreckt und insgesamt einen wesentlich höheren Wert als die Anleihe selbst ausmacht. Der Net leverage ist ausgesprochen niedrig mit einem Wert von 1,2. Bezogen auf diese Anleihe liegt der Net loan to value zudem lediglich bei ca. 4%.



BOND MAGAZINE: Wie wollen Sie die Mittel aus der Anleiheemission verwenden?



Rode: Die Mittel aus der Anleiheemission werden insbesondere dazu verwendet, das Wachstum der Schletter Group in den nächsten Jahren zu finanzieren. Stichwort: working capital. Hierzu gehört auch eine Ausweitung der eigenen Produktionskapazitäten. Die Schletter Group wird neben dem Produktionsstandort in China im nächsten Jahr eine zweite Produktionsstätte in einem Land mit niedrigen Lohnkosten und gutem Zugang zu Stahl und Aluminium in Europa in Betrieb nehmen. Außerdem werden Investitionen in die weitere Verbesserung der Prozessqualität und -steuerung basierend auf der IT-Software-Architektur fließen. Um zusätzliche Wachstumsimpulse zu generieren, werden der Schletter Group durch die Anleiheemission Mittel zur Verfügung stehen, die es ermöglichen, anorganische Wachstums-Opportunitäten zu nutzen. Zu guter Letzt wird ein Großteil der bisherigen Finanzierung zurückgeführt, die Schletter Group wird am Kapitalmarkt verankert und die Finanzierung der Gruppe auf eine breitere Investorenbasis gestellt.



BOND MAGAZINE: Geopolitische Risiken sind in den vergangenen Wochen und Monaten wieder mehr in den Vordergrund gerückt. Welchen Umsatzanteil erwirtschaften Sie in China und wie hoch ist der Anteil der Komponenten, die Sie aus China bekommen?



Rode: Die geopolitischen Risiken mit Blick auf China sind der Unternehmensleitung sehr präsent, bewegen sich allerdings ganz konkret in Summe auf einem niedrigen Niveau. Die in China erwirtschafteten externen Umsätze beliefen sich 2021 auf lediglich knapp 6% des Gruppenumsatzes. Der Anteil der in China produzierten Komponenten liegt bei deutlich unter 10% der Fertigungskosten. Grundsätzlich ist die gesamte Supply-Chain der Schletter Group breit gefächert und vielschichtig aufgestellt. An dieser Stelle sei nochmals auf unsere in einigen Monaten startbereite zweite Produktionsstätte in Europa und eine zusätzlich in Planung befindliche dritte Fertigung im asiatischen Raum verwiesen. Das Lieferantennetzwerk ist global angelegt und es gibt grundsätzlich für denkbare Risiken Fall-back-Strukturen. Skalierbarkeit, deren positiver Einfluss auf das Margenniveau bereits in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich sichtbar wurde, ist für das zukünftige Wachstum sowohl in der eigenen Produktionsstruktur als auch im externen Lieferantennetzwerk vorgesehen und implementiert.



BOND MAGAZINE: Man hört immer wieder von Lieferengpässen und Preissteigerungen. In welcher Form sind Sie davon betroffen?



Rode: Das weltweite Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien ist enorm. Für Solarenergie gehen konservative Schätzungen von durchschnittlichen Wachstumsraten im Bereich von 18% pro Jahr aus. Diese Schätzungen werden von den Wachstumsraten in den westeuropäischen Kernmärkten der Schletter Group bei Weitem übertroffen. Allein in Deutschland wird sich der jährliche Solarenergie-Zubau verdreifachen. Insofern ist die gesamte Branche damit konfrontiert, die eigene Supply-Chain in sehr kurzer Zeit deutlich auszubauen. Dies ist der Schletter Group aufgrund der Skalierbarkeit der Lieferantenstruktur und der eigenen Produktionskapazität deutlich besser gelungen als vielen Mitbewerbern. Allerdings ist die Wachstumskurve derartig steil, dass nicht immer sofort jeder Bedarf befriedigt werden kann. Trotz dieses Hintergrundes hat es unseres Wissens in der Branche keine absatzmengeninduzierten Preissteigerungen, sondern lediglich rohstoffgetriebene (Stahl, Aluminium) Anpassungen gegeben.



BOND MAGAZINE: In den letzten Jahren konnten Sie das EBITDA deutlich steigern. Wie kam die Steigerung zustande?



Rode: Die Schletter Group ist eine stark wachsende Unternehmensgruppe, der es in den letzten Jahren gelungen ist, hohes Umsatzwachstum mit moderat wachsendem Ressourceneinsatz zu kombinieren. Die Supply-Chain wurde durch Prozessverbesserungen und durch den Ausbau des Lieferantennetzwerkes robuster und effizienter aufgestellt, was sich in Margenverbesserungen niederschlägt. Das EBITDA hat daher speziell in den letzten zwölf Monaten eine deutlich beschleunigte Entwicklung genommen.



BOND MAGAZINE: Welchen Ausblick können Sie geben? Wo steht die Schletter Group in vier oder fünf Jahren?



Rode: Wie bereits ausgeführt, agiert die Schletter Group in einem sehr dynamischen Marktumfeld. Speziell die Entwicklung der Absatzkernmärkte ist deutlich überproportional. Wir sehen starkes Wachstum sowohl im Dach- als auch im Freiflächenbereich. Die globale Präsenz der Schletter Group ist die Basis für Umsatzzuwächse in denjenigen Regionen, welche von der Markteinführung des neuen 1P-Trackers profitieren werden. Zudem wird die Eröffnung einer zweiten (2023) und voraussichtlich auch dritten Produktionsstätte (2024) die Supply-Chain stärken. Die Schletter Group ist daher exzellent positioniert, um jährliche Umsatzzuwächse im höheren zweistelligen Bereich zu realisieren. Daher ist mittel- und langfristig damit zu rechnen, dass der Kapitalmarkt zunehmend eine wichtige Rolle für die Schletter Group spielen wird.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com



Eckdaten der Schletter-Anleihe

Emittent Schletter International B.V. Status Senior Secured Kupon 3 Monats-Euribor +675 bp

(erster Kupon 7,533%) Laufzeit 12.09.2025 Volumen 50 Mio. Euro Kurs (14.10.2022) 100,20% WKN / ISIN A3K86F / NO0012530973 Stückelung 1.000 Euro Bookrunner Pareto Securities Internet www.schletter-group.com







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.