Die PARQ energy GmbH, ein Projektentwickler von Freiflächen-Solarparks, emittiert im Rahmen eines Private Placement eine besicherte fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Kupon von 12%. Mattes Schäfers, Geschäftsführer der PARQ energy GmbH, erläutert im Gespräch mit GREEN BONDS die Strategie. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro und ist bereits im Open Market gelistet.



GREEN BONDS: In welchen Bereichen ist PARQ tätig?



Schäfers: PARQ ist ein ganzheitlicher Projektentwickler von Solaranlagen. Ganzheitlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir uns immer den Energiebedarf vor Ort anschauen und diesen für alle Beteiligten optimal mit der Energieerzeugung in Einklang bringen, bspw. durch die Berücksichtigung von Batteriespeichern zur zeitlichen Verlagerung der Stromeinspeisung oder auch die Errichtung von Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff. Dadurch entstehen dezentrale Energieparks, die zur regionalen, unabhängigen Energieversorgung einen nachhaltigen Beitrag leisten. Nach erfolgreicher Entwicklung der Anlagen werden diese an Investoren, wie bspw. Pensionskassen, veräußert, zusammen mit einem Betriebskonzept über 30 Jahre und länger.



GREEN BONDS: Wie wollen Sie die Mittel aus der Anleiheemission verwenden?



Schäfers: Die Mittel werden für zwei Strategien verwendet, primär die Realisierungsstrategie mit dem Ziel der Entwicklung von identifizierten und gesicherten Energieprojekten sowie dem anschließenden Verkauf des aktuellen Entwicklungsportfolios. Nachgelagert die Wachstumsstrategie mit einer erhöhten Kapitalbindung für Beteiligungen an operativen Projekten sowie die Schaffung effizienter Strukturen im Rahmen des Asset Managements von Projekten für Dritte.



GREEN BONDS: Was unterscheidet Sie von anderen Projektentwicklern?



Schäfers: Auch wenn wir als PARQ noch ein junges Unternehmen sind, haben Großteile des Teams bereits in vorherigen Konstellationen zusammengearbeitet und so bereits über 5 GWp Erneuerbare Energieanlagen geschaffen – das ist gleichzusetzen mit einem Investitionsvolumen von über 5 Mrd. Euro. Ein so weitreichender Team-Track Record ist selten. Zudem haben wir in der PARQ ein sehr erfahrenes Team aus ehemaligen Bankern und M&A-Beratern, dies ermöglicht uns ohne externe Kosten Projekte besonders wirtschaftlich zu strukturieren und neue Investorengruppen anzuschließen.



GREEN BONDS: Wie ist die Anleihe besichert?



Schäfers: Gemäß Anleihebedingungen sind 120% des ausstehenden Anleihevolumens über Projektwerte abgesichert, das wird auch vom Sicherheitentreuhänder und durch jährliche Wertgutachten von Dritten geprüft. Derzeit liegen wir aber mit den Projektwerten deutlich über 120% des Anleihevolumens.



GREEN BONDS: Die Zinszahlung der Anleihe erfolgt halbjährlich. Wann werden Sie die ersten Umsätze/Cashflows erzielen?



Schäfers: Unsere Pipeline ist stark gefüllt und Projektveräußerungen werden deutlich kurzfristiger erfolgen können, als wir es noch zum Halbjahr geplant hatten. Entsprechend gehen wir aktuell davon aus, schon vor der ersten Zinszahlung im April 2024 höhere Umsätze als geplant zu erzielen und liegen damit erfreulicherweise über Plan.



GREEN BONDS: Im Laufe des letzten Jahres ist das Zinsniveau deutlich gestiegen. Es gibt auch Anleihen von soliden Unternehmen, die hohe Renditen bieten. GP Joule und Schletter bieten nur geringfügig niedrigere Renditen, als Sie. Wie erklären Sie das?



Schäfers: Wir haben uns für einen Kupon von 12% entschieden, da wir den Zinsanstieg bereits antizipiert haben und für Investoren interessant bleiben wollen. Unsere Zinserwartungen lagen sogar leicht über dem aktuellen Niveau, entsprechend hätten wir im Nachhinein die Anleihe auch mit einem leicht niedrigeren Zins begeben können, beachtet man die Überbesicherung mit Projekten. Zudem ist die Projektentwicklung von Solaranlagen auch weniger riskant als es früher der Fall war. Der politische Handlungsdruck, der Verkäufermarkt sowie die gute Planbarkeit von fertiggestellten Projekten werden dazu führen, dass Risiken in der Projektentwicklung sinken und Genehmigungsverfahren schneller durchlaufen werden können.



GREEN BONDS: In welchem Volumen ist die Anleihe platziert?



Schäfers: Derzeit sieht unser Business Plan einen Kapitalbedarf von 20 Mio. Euro aus Anleihemittel vor. Wir platzieren die Anleihe allerdings Schritt für Schritt, entsprechend unserem eintretenden Kapitalbedarf. Derzeit planen wir mit bis zu 5 Mio. Euro pro Quartal.



GREEN BONDS: Sie sind noch relativ jung. Planen Sie weitere Schritte am Kapitalmarkt?



Schäfers: Wir haben natürlich eine gewisse Kapitalmarktaffinität und schließen weitere Schritte, einschließlich einer Erhöhung der Anleihe, nicht aus.



GREEN BONDS: Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com

Foto: Mattes Schäfers © PARQ energy



Eckdaten der PARQ energy-Anleihe

Emittentin PARQ energy GmbH Status besichert Kupon 12,00% p.a. Stückelung 1.000 Euro Mindestzeichnung 100.000 Euro Laufzeit bis 15.09.2028 ISIN / WKN DE000A3510D6 / A3510D Financial Advisor DICAMA AG Sole Bookrunner BankM AG Listing Open Market Internet www.parq-energy.de