Die reconcept GmbH, ein Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, begibt mit dem reconcept Green Bond III die sechste Anleihe. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika. Geschäftsführer Karsten Reetz ist zuversichtlich, mit der Kombination aus erfolgreicher internationaler Projektentwicklung und attraktiv verzinster Grüner Geldanlage wieder auf eine hohe Nachfrage zu stoßen, wie er im Gespräch mit GREEN BONDS erläutert.



GREEN BONDS: Sie begeben Ihre sechste Anleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro. Wie wollen Sie die Mittel verwenden?



Reetz: Die reconcept Gruppe wächst, insbesondere im Bereich Projektentwicklung haben wir viel vor. Wir konzentrieren uns dabei weiterhin auf unsere drei Kernmärkte Deutschland, Finnland und Kanada. In allen drei Ländern arbeiten unsere Teams an der Projektierung von Solarparks, vor allem von PV-Projekten in der Freifläche, sowie von Windparkprojekten. Der Emissionserlös unseres Green Bond III finanziert diese Entwicklung, also den Betrieb und die Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe sowie den Ausbau unserer Projektentwicklung in unseren drei Kernmärkten.



GREEN BONDS: Haben Sie eigene Mitarbeiter in Kanada und Finnland?



Reetz: In der Tat haben wir eigene Teams in beiden Ländern, in Toronto sowie in Helsinki über unser Joint Venture. In Kanada liegt unser Projektfokus auf drei Bereichen: Wir arbeiten an sogenannten „Green Field-Projekten“, also der Akquise und Sicherung von interessanten Flächen zur Entwicklung von neuen Photovoltaik- und Windparks. Ein weiterer Schwerpunkt sind Wasserkraftprojekte, darunter die schwimmenden, neuartigen Gezeitenkraftwerke in der kanadischen Bay of Fundy sowie Flusskraftwerkprojekte in British Columbia. Zudem beraten wir indigene Gemeinden, Kanadas First Nations, im Projektmanagement einer unabhängigen, auf Erneuerbare Energien beruhenden Stromversorgung.



In Finnland hat das Team im Jahr 2023 sechs Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 1.200 Megawatt erfolgreich veräußert. Die aktuelle Projektpipeline umfasst rund 3.000 Megawatt. Zurzeit prüfen wir die Eignung von Windparkflächen für den Ausbau zu regenerativen Hybridparks, die für eine stabilere Netzauslastung sorgen und in Kombination mit Speichertechnologien mehr Flexibilität in der Stromversorgung ermöglichen.



Und um das Gesamtbild abzurunden: Den deutschen Markt betreuen wir von Berlin aus. Unser Projektentwicklungsteam arbeitet aktuell an rund 50 Photovoltaik-Freiflächenprojekten mit einer geplanten Leistung von ca. 870 Megawatt-Peak. Auch einzelne Windpark-Projekte sind in der Betreuung.



GREEN BONDS: Wie sind die Eckdaten der Anleihe?



Reetz: Unser reconcept Green Bond III bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen festen Zinssatz von 6,75% p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Eine Zeichnung ist ab 1.000 Euro möglich, erfahrungsgemäß liegt die durchschnittliche Zeichnungssumme unserer Kunden jedoch mit 17.000 Euro deutlich darüber. Die Anleihe wird zudem im Open Market der Deutsche Börse AG im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein.



GREEN BONDS: Das Kapitalmarktsentiment für Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien ist nicht sehr positiv. GP Joule hat die Anleiheemission abgebrochen. Die Gesellschaft hat sehr gute Kennzahlen, ist stark auf dem deutschen Markt und hatte 7,00% + 3M Euribor geboten. Eine internationale Investmentbank hat die Transaktion begleitet, es gab Research. Glauben Sie mit Blick auf andere Transaktionen (wie z.B. GP Joule), dass Ihr Kupon angemessen ist?



Reetz: Ja, davon sind wir überzeugt. All unseren fünf börsennotierten Grünen Anleihen ging stets ein Marktsounding durch unseren Partner Lewisfield Deutschland voraus. Auf Grundlage des Investorenfeedbacks wurden die endgültigen Anleihebedingungen festgelegt. Dass wir sämtliche Anleihen im Maximalvolumen erfolgreich platzieren konnten, spricht für die marktgerechten, attraktiven Konditionen – und stimmt uns gleichzeitig zuversichtlich für unsere aktuelle Neuemission. Zugute kommt uns sicherlich auch, dass wir seit jeher eine kontinuierliche und transparente Kommunikation pflegen – sowohl gegenüber den Investoren unserer börsennotierten Wertpapiere als auch gegenüber den Anlegern auf der Seite unserer Vermögensanlagen, die uns zum großen Teil schon seit mehreren Jahren treu sind.



GREEN BONDS: Wie können Anleger die Anleihe zeichnen?



Reetz: Interessierte Anleger können unser Grünes Wertpapier wie gewohnt direkt über unsere Webseite unter http://www.reconcept.de/ir sowie www.reconcept.de/green-bond-3 zeichnen.



GREEN BONDS: Das ist für uns eher ungewöhnlich, aber Sie haben bei den bisherigen Anleiheemissionen sehr gute Erfahrungen damit gemacht.



Reetz: Ja, Sie haben recht – unsere Strategie hat sich seit dem ersten Green Bond erfolgreich bewährt . Deshalb setzen wir auch jetzt wieder auf unsere mehr als 25-jährige Erfahrung und Expertise als Emissionshaus und Asset Manager Grüner Geldanlagen. Bislang haben uns bereits rund 17.300 Anleger ihr Vertrauen geschenkt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es mit dem neuen Green Bond III noch viele mehr werden.



GREEN BONDS: Wie sind die Projektlaufzeiten und wie erfolgt die Refinanzierung der Anleihe am Laufzeitende?



Reetz: Photovoltaikprojekte brauchen mit rund zwei bis vier Jahren wesentlich weniger Entwicklungszeit als Windprojekte mit ca. sechs bis acht Jahren. Für die Tilgung des neuen Green Bond III spielt dieser Unterschied aber keine Rolle. Schließlich planen wir, unsere neue Grüne Anleihe vor allem über den Verkauf von Projektrechten bzw. von baureifen Projekten zurückzuzahlen sowie ggf. auch über eine teilweise Refinanzierung.



GREEN BONDS: Das Sentiment für Investments in Erneuerbare Energien ist nicht sehr gut. Glauben Sie, dass sich nach den gestiegenen Zinsen die Situation jetzt wieder etwas beruhigt hat? Hat die geplante Übernahme von Encavis durch KKR vielleicht eine Art Signalwirkung?



Reetz: Dieses Sentiment können wir in dieser Form nicht bestätigen. Dazu muss man sich nur einmal das Gesamtbild anschauen: An Erneuerbaren Energien führt kein Weg vorbei, wenn eine klimafreundliche Transformation des Energiesektors erreicht werden soll. Wir sprechen hier von einem Trend, der längst unumkehrbar ist. Das lässt sich auch daran erkennen, dass die Investitionen in Erneuerbare Energien seit Jahren sehr stark zunehmen. Klimaschutz als der zentrale Treiber beflügelt auch die Investitionsbereitschaft unserer Anleger. Mit unserer Kombination aus erfolgreicher internationaler Projektentwicklung und attraktiv verzinster Grüner Geldanlage stoßen wir auf eine hohe Nachfrage.



GREEN BONDS: Ihre letzten Anleihen haben Sie relativ entspannt platziert. Mal ehrlich, Sie denken doch schon an die nächste Anleihe, oder? Wo wird die Reise hingehen?



Reetz: „Relativ entspannt“ trifft es nicht richtig, denn das wird der hervorragenden Leistung unseres Teams nicht annähernd gerecht. Unsere Mitarbeiter leisten seit über 25 Jahren harte Arbeit. Das Ergebnis spiegelt sich u. a. in den 100-prozentigen Platzierungsquoten unserer börsennotierten Grünen Anleihen wider – auf diesen Erfolg sind wir sehr stolz. Dass wir bedarfsgerecht weitere Grüne Anleihen begeben werden, steht sicherlich außer Frage – vor allem in Anbetracht unseres starken Track-Records am Kapitalmarkt. Allerdings wollen wir auch in diesem Kontext unserer bewährten Strategie treu bleiben, indem wir uns ausschließlich auf den neuen reconcept Green Bond III konzentrieren, damit wir unser nachhaltiges Wachstum weiter fortsetzen können.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com, www.fixed-income.org

Foto: Karsten Reetz © reconcept



Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emittentin reconcept GmbH Kupon 6,75% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 15.03.2024-14.03.2025 über reconcept.de/ir Valuta 30.09.2024 Laufzeit bis 30.09.2030 (6 Jahre) Emissionsvolumen Bis zu 20 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A382897 / A38289 Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market, voraussichtlich ab 03.03.2025 Financial Adivsor Lewisfield Deutschland Internet www.reconcept.de/ir