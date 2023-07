Die Iute Group, Tallinn, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat die Anleihegläubiger der 11,00% IuteCredit-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494, WKN A3KT6M) für den 3. August 2023 zu einem Bondholder Meeting eingeladen. Angepasst werden soll u.a. der sogenannte Incurrence Test. Die Covenants werden aber nicht verändert, die CEO Tarmo Sild im Interview mit dem BOND MAGAZINE erläutert. Anleger können bis zum 28.07.2023 schriftlich abstimmen. Die Formulare werden über die Depotbanken zugestellt und stehen auf folgender Website zur Verfügung: https://iutecredit.com/investor/#bonds



BOND MAGAZINE: Sie haben zu einem Bondholder Meeting eingeladen. Was ist der Hintergrund und über was soll abgestimmt werden?



Sild: Die Anleihebedingungen der 11,00% IuteCredit-Anleihe 2021/26 wurden 2019 ins Leben gerufen, als wir die erste Anleihe emittiert haben. Von 2019 bis 2023 ist viel passiert und wir müssen anmerken, dass die vorliegenden Anleihebedingungen nicht mehr exakt zu uns passen. Zum einem ist Iute um ein Vielfaches gewachsen und zum anderen haben sich auch die Marktbedingungen verändert. Neben zwei eher technischen Anpassungen möchten wir v.a. das Testverfahren, den sogenannten Incurrence Test, ein wenig verändern, der dazu benötigt wird, wenn wir Dinge wie zusätzliche Verschuldung, nicht genehmigte Zahlungen etc. durchführen möchten, da wir nicht ausschließen wollen, dass wir in den kommenden 12 bis 18 Monaten erneut eine Anleihe emittieren werden. Dies soll zum einem unser profitables Wachstum unterstützen als auch das Refinanzierungsrisiko der aktuellen 2026er Anleihe zu minimieren. Eine Anpassung der Financial Covenants wird nicht durchgeführt!



BOND MAGAZINE: Also soll die Interest Coverage Ratio nicht gesenkt werden?



Sild: Nein, unsere beiden Covenants Interest Coverage Ratio und Capitalization Ratio (Eigenkapital im Verhältnis zum Kreditportfolio) werden nicht verändert! Dafür gibt es keine Veranlassung!



BOND MAGAZINE: Die Anleihe wurde nach Luxemburger Recht begeben. Wie ist der Ablauf der Abstimmung nach Luxemburger Recht?



Sild: Unsere Anleger werden über die depotführenden Banken eine Erstinformation erhalten. Ausführliche Informationen können auf unserer Webpage unter https://iutecredit.com/investor/#bonds abgerufen werden. Anleger können über ihre Banken mit Abgabe einer entsprechenden Weisung am Bondholder Meeting teilnehmen. Alternativ kann das Formblatt, welches auf der Webpage zu finden ist, verwendet werden. Die Frist hierzu läuft am 28.07.2023 aus, das Bondholder Meeting findet am 03.08.2023 statt. Wenn die Anleihebedingungen entsprechend unserem Vorschlag geändert werden, dann erhalten alle Anleiheinvestoren, die an der Abstimmung teilgenommen haben, eine einmalige Fee von 0,25% - unabhängig davon, wie sie abgestimmt haben.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Foto: Christian Schiffmacher im Gespräch mit Tarmo Sild