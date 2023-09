Die Katjes International GmbH & Co. KG hat in den vergangenen Jahren im Durchschnitt eine Akquisition pro Jahr getätigt. Synergieeffekte gebe es in der Regel im Bereich des Einkaufs sowie im Vertrieb, wie CFO Stefan Milde im Interview mit dem BOND MAGAZINE erläutert. Pünktlich zur Anleiheemission hat die Gesellschaft Rekordzahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Die Marken und Produkte seien zudem sehr konjunkturresistent, wie Milde betont.



Katjes International emittiert eine neue 5-jährige Anleihe mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro, zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe. Der Kupon wird in einer Range von 6,25% bis 7,50% p.a. festgelegt. Investoren hätten jetzt die Chance, die neue Anleihe mit einem höheren Kupon zu beziehen, wie Milde erläutert.



BOND MAGAZINE: Wie sind die Eckpunkte Ihrer neuen Anleihe?



Milde: Unsere neue Anleihe hat ein Zielvolumen von 110 Mio. Euro und wird zur vorzeitigen Refinanzierung unserer ausstehenden Anleihe begeben. Die Laufzeit soll wieder 5 Jahre betragen mit einem Zinssatz zwischen 6,25% und 7,50% p.a. Der finale Zinssatz wird noch im Rahmen eines sogenannten Bookbuildings ermittelt.



Neu bei dieser Anleihe ist, dass wir Investoren der aktuellen Anleihe die Chance geben, zu einem höheren Zinssatz in die neue Anleihe umzutauschen. Unsere aktuelle Anleihe wird mit 4,25% p.a. deutlich niedriger verzinst als die geplante Anleihe. Auch neu ist, dass wir parallel zu der Umtauschmöglichkeit ebenfalls vom 25.8. bis zum 12.9.2023 die Gelegenheit der Zeichnung über unsere Website möglich machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht alle deutschen Banken ihren Kunden die Möglichkeit der Zeichnung neuer Anleihen anbieten.



Daneben wird es wie üblich die Möglichkeit geben, über ein bestehendes Depot bei einer Bank im Rahmen der Zeichnungsmöglichkeit der Deutschen Börse zu zeichnen. Dies wird im Zeitraum vom 4.9. bis zum 14.9.2023 möglich sein.



BOND MAGAZINE: Welche Synergien gibt es zwischen den Konzerngesellschaften?



Milde: Es gibt in der Regel Synergieeffekte im Bereich des Einkaufs sowie im Vertrieb. Im Einkauf spielt dies natürlich insbesondere bei den Tochtergesellschaften im Süßwarenbereich eine Rolle. Im Bereich der sogenannten Personal Care-Marken, also zum Beispiel Bübchen und Theramed, haben wir eher Synergien im Vertrieb, da diese Produkte, ähnlich wie unsere Hustenbonbons von Dallmann‘s oder Wick, in Drogeriemärkten vertrieben werden. Darüber hinaus sehen wir unsere Stärke im Marketing, so dass wir unsere Erfahrungen hier bei allen erworbenen Marken einbringen.



BOND MAGAZINE: Wie passen Marken aus den Bereichen Body Care und Oral Care zu Ihren Aktivitäten im Süßwarenbereich?



Milde: Hier schauen wir insbesondere auf die Kundenseite, d.h. den Vertrieb und die Distribution. Diesbezüglich haben alle Marken in unserem Portfolio die Gemeinsamkeit, dass diese in Massenmarktkanälen vertrieben werden. Also dem Lebensmitteleinzelhandel und über die großen Drogeriemärkte. Hier haben wir gute Beziehungen zu unseren Kunden. Darüber hinaus gehören alle unsere Marken und Produkte zu den sogenannten Fast Moving Consumer Goods. Das Marketing dieser Produkte ist im Detail unterschiedlich, aber die Grundsätze erfolgreichen Marketings sind dagegen ähnlich.



BOND MAGAZINE: Die einzelnen Marken haben aber einen eigenen Vertrieb, oder?



Milde: Ja und nein. Die unter dem Dach von Dallmann’s bzw. Bübchen vertriebenen Marken, sei es die bekannten Hustenbonbons in der gelben Faltschachtel, ein Bübchen Duschgel oder eine Tube Zahnpasta von Theramed, werden alle von derselben Vertriebsmannschaft verkauft. Die ebenfalls in Deutschland ansässige Treets Piasten hat dagegen ihren eigenen Vertrieb für ihre Süßwaren. Unsere Tochtergesellschaften im Ausland haben auch alle ihre eigenen Vertriebsmannschaften, wobei beispielweise in Italien der Vertrieb der Marken Sperlari und Paluani, die beide einen Schwerpunkt in der Weihnachtssaison haben, von einer Vertriebsmannschaft betreut werden.



BOND MAGAZINE: In welcher Form sind Sie von gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen betroffen? Können Sie die Preise entsprechend erhöhen und die Marge halten?



Milde: In unterschiedlichem Ausmaß, da wir in den Bereichen Süßwaren und Body Care natürlich unterschiedliche Rohstoffe einkaufen. Darüber hinaus ist auch nicht jede Produktion gleich energieintensiv, so dass sich hier neben geografischen Unterschieden auch Unterschiede aus der Produktionstechnologie ergeben. In Summe haben aber auch wir Steigerungen in den Produktionskosten hinnehmen müssen, die wir dann zeitversetzt versuchen, über Preiserhöhungen auszugleichen. Mit Blick auf unsere veröffentlichten Halbjahreszahlen für H1 2023 kann man sagen, dass die Kombination aus dem Beitrag der 2022 akquirierten Geschäfte sowie erfolgter Preisanpassungen zu einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt hat.



BOND MAGAZINE: Wie ist Ihre aktuelle Geschäftsentwicklung? Für das Gesamtjahr erwarten Sie ein leicht rückläufiges EBITDA. Woran liegt das?



Milde: Wir haben im ersten Halbjahr Rekordzahlen veröffentlicht und im Nachgang dazu ja unsere Guidance für das Gesamtjahr auf 350 bis 375 Mio. Euro im Umsatz und einer EBITDA Marge von 9 bis 10% angehoben. Der von Ihnen gewählte Vergleich mit dem Vorjahr basiert auf dem Mittelpunkt unserer veröffentlichten Guidance. Hier habe ich persönlich die Hoffnung, dass wir auch ein wenig höher rauskommen könnten und dann über dem Vorjahr lägen. Weiterhin muss man berücksichtigen, dass im Vorjahr akquisitionsbedingte Effekte enthalten sind, die wir 2023 so nicht erwarten. In Summe sind wir mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden.



BOND MAGAZINE: Sie haben bisher etwa eine Akquisition pro Jahr getätigt. Wird es so weitergehen?



Milde: Ja, im Durchschnitt ist das über die letzten zehn bis zwölf Jahre so gewesen und wir planen diesen Rhythmus auch fortzuführen. Da wir im zweiten Halbjahr 2022 zwei Akquisitionen tätigen konnten, werden wir eventuell 2023 keine oder nur eine kleinere Akquisition vornehmen, da wir noch mit der Integration insbesondere des Oral Care-Geschäfts von Henkel beschäftigt sind.



BOND MAGAZINE: Der Süßwarenmarkt ist relativ wenig konjunkturanfällig, oder?



Milde: Das ist absolut richtig. Es ist sogar fast so, dass die Nachfrage nach Süßwaren in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten etwas zunimmt, da die Menschen weniger ausgehen und mehr zu Hause konsumieren. Ähnlich konjunkturresistent ist auch der Bereich Body Care, da natürlich weiterhin Babys und Kinder gewaschen und eingecremt und auch weiterhin Zähne geputzt werden. Wir haben also ein Portfolio sehr konjunkturresistenter Marken und Produkte.



BOND MAGAZINE: Gibt es eine Saisonalität im Süßwarenmarkt und bei Ihren Konzerngesellschaften?



Milde: Die gibt es. Wir haben eine spürbare Saisonalität in der Süßware, die sich auf das Weihnachtsgeschäft konzentriert. Daher ist bei uns die zweite Jahreshälfte auch grundsätzlich der stärkere Sechsmonatszeitraum. Die Akquisitionen im Bereich Personal Care, also Bübchen und das Oral Care-Geschäft von Henkel, führen aber zu einer gewissen Verringerung dieser Saisonalität.



BOND MAGAZINE: Welche Zielunternehmen und Regionen sind für Sie interessant?



Milde: Wir suchen nach starken, lokalen Marken mit einem regionalen Fokus auf Westeuropa. Diese Marken sollten zu den Fast Moving Consumer Goods gehören und in einem der bereits genannten Massenmarktkanäle vertrieben werden. Unsere letzten beiden größeren Akquisitionen waren sogenannte Carve Outs von größeren Konzernen, also Bübchen von Nestlé/Galderma und das Oral Care von Henkel. Hier haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und auch von Verkäuferseite sind wir als langfristig ausgerichtetes Familienunternehmen unseres Erachtens ein attraktiver Käufer. Daher schauen wir auch zukünftig nach Opportunitäten in diesem Bereich, aber natürlich auch darüber hinaus.



Foto: Stefan Milde © Katjes International



Katjes International-Anleihe 2023/28 – Eckdaten

Emittentin Katjes International GmbH & Co. KG Kupon 6,25%-7,50% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 04.09.-14.09.2023 Umtauschfrist 25.08.-12.09.2023 Umtauschprämie 0,5% (einmalig) Valuta 21.09.2023 Laufzeit 21.09.2028 (5 Jahre) Emissionsvolumen 110 Mio. Euro (Zielvolumen) Stückelung 1.000 Euro ISIN / WKN NO0012888769 / A30V78 Listing Open Market und Nordic ABM Oslo Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities Internet https://katjes-international.de/