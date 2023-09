Der spanische Finanzdienstleister ID Finance hat 2020 eine Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro und einem Kupon von 9,50% p.a. begeben. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. ID Finance ist vergleichbar mit den Neobanken Revolut und N26, vergibt aber auch Konsumentenkredite. Mitgründer Boris Batine betont, dass die Kennzahlen von ID Finance im Branchenvergleich sehr gut seien.



BOND MAGAZINE: In welchen Segmenten ist ID Finance tätig?



Batine: ID Finance ist ein Finanzdienstleister. Man kann bei ID Finance ein Girokonto mit einer spanischen IBAN eröffnen. Kunden können über unsere App auch virtuelle Debit- und Kreditkarten nutzen. Das Konto kann für den täglichen Zahlungsverkehr genutzt werden. Wir haben aber auch Kooperationen mit Einzelhändlern oder mit Essenslieferdiensten. Über unsere App bekommen die Kunden bei den Kooperationspartnern Rabatte oder Cashback. Wir bieten aber auch Konsumentenkredite. Das sind die zwei Kernbereiche, in denen wir tätig sind. Kunden können sich über die App aber auch über andere Bereiche informieren, wie z.B. Jobangebote.



BOND MAGAZINE: Haben Sie eine Banklizenz?



Batine: Wir haben keine eigene Banklizenz, sondern nutzen die Banklizenz unseres Bankpartners. Wir haben allerding bereits eine E-Geld-Lizenz beantragt. Die sollten wir nächstes Jahr von der Bank von Spanien erteilt bekommen.



BOND MAGAZINE: Wie ist Ihre aktuelle Geschäftsentwicklung?



Batine: Wir wachsen seit Gründung sehr stark und wir sind seit Jahren profitabel. 2022 betrug unser Umsatz 118,7 Mio. Euro, 2020 waren es noch 64,9 Mio. Euro. Das Netto-Ergebnis ist von 2020 bis 2022 von 3,7 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro gestiegen. Im Vergleich mit anderen Anleiheemittenten im Bereich Konsumentenkredite sind unsere Kennzahlen sehr gut. Im ersten Halbjahr 2023 hatten wir eine Cost Income Ratio von 24%. Das ist besser als bei allen Vergleichsunternehmen. Auch die EBIT-Interest Coverage ist mit 3,1 besser als bei den anderen Anbietern von Konsumentenkrediten. Aktuell erwirtschaften wir ein Netto-Ergebnis von ca. 1 Mio. Euro pro Monat. Wir rechnen für das Gesamtjahr mit einem Netto-Ergebnis von ca. 12 bis 13 Mio. Euro.



BOND MAGAZINE: Ist Ihr Geschäftsmodell vollständig digital?



Batine: Ja, unser Geschäftsmodell ist vollständig digital. Kunden müssen in keine Filiale kommen.



BOND MAGAZINE: Wie hoch sind der durchschnittliche Kreditbetrag, die Laufzeit und der Zinssatz?



Batine: Wir bieten Verbraucherdarlehen in Höhe von 400 Euro bis 1.700 Euro mit einer Laufzeit von bis zu 4 Monaten an. Die Beträge werden für alltägliche Ausgaben genutzt.



BOND MAGAZINE: Wer sind die Aktionäre?



Batine: Unser größter Aktionär ist der britische Private Equity-Investor Kingsway Capital Partners, der vorwiegend in schnell wachsende Unternehmen investiert. Die anderen Aktionäre sind unser COO Alexander Dunaev und ich. Gemeinsam mit Alexander habe ich ID Finance 2015 gegründet. Wir beide halten zusammen ca. 40%. Es gibt noch einige kleinere Aktionäre, zu denen auch das Management gehört.



BOND MAGAZINE: Wer sind Ihre Zielkunden?



Batine: Wir adressieren den Massenmarkt. Kunden nutzen unseren Service für den täglichen Zahlungsverkehr und alltägliche Ausgaben. Kunden haben auch die Möglichkeit, ihr Konto zu überziehen und einen Kredit in Anspruch zu nehmen. Unsere Kunden haben mehrheitlich einen Vollzeitjob und im Durchschnitt ein verfügbares Einkommen von 1.000 bis 1.500 Euro. 96% der Kunden sind jünger als 50 Jahre und digitalaffin.



BOND MAGAZINE: Wie unterscheiden Sie sich von anderen Unternehmen der Branche? 4finance ist auch in Spanien tätig, IPF in Mexiko.



Batine: Wir sind breiter aufgestellt als 4finance oder IPF. 4finance bietet nur Darlehen, wir bieten auch ein Girokonto. Aber auch bei Krediten haben wir ein breiteres Produktangebot. Wir bieten die Darlehen maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden, z.B. bei der Laufzeit. Bei der Kontoführung sind wir eher mit den Neobanken Revolut oder N26 vergleichbar. Wir haben auch eine starke Marktstellung bei Kreditkarten.



BOND MAGAZINE: Nutzen Ihre Kunden nur virtuelle Kreditkarten oder können Kunden auch Plastikkarten bekommen?



Batine: Kunden können natürlich auch Plastikkarten bekommen. Unsere Zielgruppe ist aber jung und digitalaffin. Plastikkarten haben für uns daher keine große Bedeutung.



BOND MAGAZINE: Haben Sie auch Kunden, die nur das Bankkonto nutzen und kein Darlehen bei Ihnen in Anspruch nehmen?



Batine: Ja, natürlich. Wir bieten beide Bereiche. Viele Kunden nutzen das Girokonto für den täglichen Zahlungsverkehr und für ihre täglichen Ausgaben, benötigen aber kein Darlehen. Wir sind breit aufgestellt. Viele unserer Kunden nutzen das Bankkonto und wir haben mit den Kunden daher natürlich eine lange Geschäftsbeziehung. Das unterscheidet uns auch von Unternehmen, die nur Konsumentenkredite anbieten.



BOND MAGAZINE: Ihre im Jahr 2020 begebene Anleihe hatte eine Laufzeit bis 2023 und wurde bis 2025 verlängert. Was ist der Grund dafür?



Batine: Wir hatten bei der Anleihe grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten: die Rückzahlung, die Refinanzierung durch eine neue Anleihe oder eine Verlängerung. Wir haben festgestellt, dass bei einer neuen Anleihe die Anleger weitgehend identisch mit den Anlegern der ausstehenden Anleihe wären. Daher war die Verlängerung der Anleihe der einfachste Weg – auch für den Investor. Zudem waren die Kosten auch deutlich geringer. Die Investoren sind mit unserer Geschäftsentwicklung sehr zufrieden, wir sind stark gewachsen und unsere Kennzahlen haben sich deutlich verbessert. Wir sind jetzt deutlich solider aufgestellt als bei der Emission der Anleihe.



BOND MAGAZINE: Aber in der Branche werden fast alle Anleihen in den Jahren 2025 und 2026 zur Refinanzierung fällig...



Batine: Ich kann nur für uns sprechen.Die Fälligkeit im Jahr 2025 passt sehr gut zu unserer Bilanz- und Fälligkeitenstruktur. Daher fühlen wir uns mit der Laufzeit wohl.



BOND MAGAZINE: Wie wirkt sich die gestiegene Inflation auf Ihre Kunden aus?



Batine: Der Einfluss ist nicht so groß, weil wir in Spanien eine der niedrigsten Inflationsraten in Europa haben. Wir bekommen Gas aus Afrika. Spanien hat zudem sechs LNG-Terminals. Zudem ist es in Spanien wärmer als in vielen anderen Regionen Europas. Außerdem hat Spanien eine große Agrarindustrie und viele Lebensmittel werden im Land produziert. Wir haben also auch keinen so hohen Anstieg der Lebensmittelpreise wie andere EU-Länder. Im Juni war die Inflation bei nur 1,9%.



BOND MAGAZINE: Und welche Auswirkungen hat das gestiegene Zinsniveau auf Ihr Geschäftsmodell?

Batine: Unsere Finanzierungskosten sind gestiegen, von ca. 8 bis 9% auf ca. 10%. Der Anstieg ist also eher moderat. Aufgrund der kurzen Laufzeit der Darlehen, die wir vergeben, ist der Einfluss nicht so groß. Wir vergeben die Darlehen mehrmals pro Jahr. Der Anstieg der Finanzierungskosten hat also keinen großen Einfluss auf unsere Geschäftsentwicklung. Bei Hypotheken ist das Zinsniveau von ca. 1% auf über 3% gestiegen, das ist eine ganz andere Dimension.



BOND MAGAZINE: Welche Geschäftsentwicklung erwarten Sie für das Gesamtjahr 2023?



Batine: Es gibt eine starke Nachfrage. Wir werden weiter wachsen. Wir wollen in Mexiko, wo wir ebenfalls aktiv sind, eine breite Produktpalette anbieten. In Spanien liegt der Fokus auf dem Wachstum mit den etablierten Produkten und darauf, weitere Marktanteile hinzuzugewinnen.



BOND MAGAZINE: Ihre Anleihe ist in Deutschland notiert. Was macht den deutschen Kapitalmarkt für Sie interessant?



Batine: Wir haben Investoren aus Deutschland, Frankreich und den Beneluxstaaten. Die größte Investorenbasis haben wir in Deutschland. Zudem ist der Kapitalmarkt in Deutschland sehr stark und international. Investoren können von fast allen Ländern in Deutschland handeln.



BOND MAGAZINE: Denken Sie daran, in Zukunft Anleihen in Deutschland zu platzieren?



Batine: Ja, der deutsche Kapitalmarkt ist sehr spannend. Wir möchten unsere Bekanntheit steigern. Das ist derzeit der Fokus unserer IR-Aktivitäten.



BOND MAGAZINE: Welche strategischen Ziele haben Sie? Möchten Sie eine eigene Banklizenz haben?



Batine: Möglicherweise ja, das wäre ein logischer nächster Schritt. Wir könnten den Kunden damit auch ein noch breiteres Produktangebot bieten. Aber das ist ein langfristiges Ziel. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen.



