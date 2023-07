Die metacrew group GmbH begibt eine 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 9,00%, die über die Crowdfunding-Plattform Seedmatch gezeichnet werden kann. metacrew ist darauf spezialisiert, Endkundinnen und Endkunden in Form von monatlich kuratierten Boxen neue Produkte der Kosmetik- und Food-Branche zuzusenden. Produkthersteller nutzen diesen Service, um Feedback zu neuen Produkten direkt von der relevanten Zielgruppe zu bekommen. Denn in den beiden Bereichen Kosmetik und Food gibt es große Veränderungen, auf die die Hersteller mit neuen Produkten reagieren müssen, erläutert CEO Tobias Eismann. Das Kapital aus der Anleiheemission soll für das weitere Wachstum genutzt werden.



BOND MAGAZINE: In welchen Bereichen ist metacrew tätig?



Eismann: Wir sind in der Lebensmittel- und Beauty-Branche tätig. Wir haben ein zweiseitiges Geschäftsmodell. Auf der einen Seite haben wir Endkunden, die z.B. Beauty-Boxen, Beauty- Adventskalender, Food-Boxen oder Food-Adventskalender kaufen, mitunter auch im Abomodell. D.h. man bekommt dann einmal im Monat eine sorgsam von uns zusammengestellte Beauty-Box und erlebt neue Produkte, die zu einem passen. Für die Endkunden gibt es zwei Gründe, die Produkte zu bestellen. Erstens: Man lässt sich gerne überraschen. Zweitens: der Preisvorteil. Die Kundin bekommt z.B. die „Pink Box“ mit einem Warenwert von über 40 Euro und zahlt dafür aber nur 14,95 Euro. Kunden können die Boxen entsprechend ihres Profils anpassen und erhalten dann Produkte aus den Bereichen, die sie möchten. Wir haben beispielsweise 12.000 Abonnenten, die die Pink Box regelmäßig erhalten.



Auf der anderen Seite sind wir Dienstleister der herstellenden Industrie, die neue Produkte Verbraucherinnen und Verbrauchern vorstellt. Hierbei können unseren Endkundinnen und Endkunden konkrete Fragen im Sinne einer Markforschung gestellt werden. Wir bieten den Herstellern somit einen direkten Zugang zu Endkunden. Wir entwickeln neue interessante Boxen-Formate und bieten Endkunden damit ein tolles Produkterlebnis; auf der anderen Seite bieten wir der Industrie den Endkundenkontakt.



BOND MAGAZINE: Handelt es sich immer um neue Produkte oder auch um bereits etablierte Produkte, zu denen Feedback eingeholt wird?



Eismann: Es können auch etablierte Produkte sein, zu denen sich der Hersteller ein valides Kunden-Feedback einholen möchte, um das Produkt ggf. neu zu positionieren.



BOND MAGAZINE: Die Kunden haben dann mobile oder online eine Interaktionsmöglichkeit?



Eismann: Ja, Kunden haben die Möglichkeit, die Produkte zu bewerten oder Feedback zu geben. Das machen natürlich nicht alle Kunden, aber doch ein relativ hoher Anteil. So entsteht ein quantitatives und qualitatives Feedback für den Hersteller von echten Verwenderinnen und Verwendern. Davon profitieren beide Seiten: der Endkunde, weil er für ihn relevante Produkte deutlich günstiger bekommt und der Hersteller, weil er einen direkten Kanal zur Zielgruppe bekommt.



BOND MAGAZINE: In welchen Bereichen bieten Sie das?



Eismann: Wir bieten das in 14 Geschäftsmodellen und sind damit in Deutschland im Markt einzigartig. Der Hersteller kann zielgruppengerecht agieren und die Endkunden haben ein Shoppingerlebnis mit den für sie relevanten Produkten. Mit aboutfood sind wir im Bereich der Lebensmittelindustrie aktiv, mit BeautyLove für die Kosmetikbranche.



BOND MAGAZINE: Im Beauty-Bereich spielt Social Media eine große Rolle. Wie ist es im Food-Bereich? Nicht alle Lebensmittel sind für den Versand geeignet, wie z.B. Tiefkühlprodukte.



Eismann: Verderbliche Produkte und Tiefkühlprodukte versenden wir i.d.R. nicht. Der Lebensmittelmarkt befindet sich in der großen Veränderung. Es gibt einen großen Druck, neue Produkte zu launchen, z.B. vegane Ernährung, natürliche Ernährung, kurze Zutatenlisten oder Produkte mit wenig Zucker gewinnen stark an Bedeutung. Die Lebensmittelbranche ist auch sehr innovativ und es kommen immer neue Produkte, oft auch von Startups. Für Hersteller ist es sehr wichtig, direktes Feedback zu neuen Produkten zu bekommen, so kann ggf. der Preis noch verändert werden oder das Verpackungsdesign, ehe eine Handelsplatzierung realisiert wird.



BOND MAGAZINE: Im Beautymarkt sind die Kunden emotionaler. Gibt es auch Food-Boxen, bei denen dem Kunden der Inhalt nicht genau bekannt ist?



Eismann: Ja, das ist sogar der Regelfall. Sich überraschen zu lassen und neugierig zu sein, ist ein wesentliches Merkmal unserer Zielgruppen. Bei unserer Tochtergesellschaft aboutfood gibt es z.B. eine „Snack Box“ mit Riegeln, neuen Chips auf Hummus-Basis oder allem, was man gut snacken kann. Auch diese Box gibt es im Abo, man kann sie aber auch einmalig bestellen. Weiterhin haben wir z.B. eine Box mit der bekannten deutschen Social-Media-Influencerin Pamela Reif entwickelt. Pamela ist mit fast 10 Millionen Followern auf Instagram und anderen Kanälen sehr präsent und ist für Sport und gesunde Ernährung sehr bekannt. Die „Pam Box“ erscheint alle zwei Monate und wird von ihr kuratiert und ihrer Community vorgestellt.



BOND MAGAZINE: Sie bieten also eine ähnliche Dienstleistung wie ein stationärer Testmarkt mit der zusätzlichen Feedback-Möglichkeit.



Eismann: Ja, aber mit deutlichen Vorteilen. Der Kunde bekommt die Produkte nach Hause geliefert und hat damit auch die Möglichkeit, sich mit den Produkten in Ruhe zu beschäftigen. Die Produkte werden oft auch Freundinnen oder Freunden gezeigt und gemeinsam konsumiert. 20 bis 25% der Kunden geben Feedback zu den Produkten ab. Und der Hersteller kann sicher sein, dass es ein valides und quantitativ starkes Feedback ist.



BOND MAGAZINE: Welche Boxen gibt es denn im Food-Bereich noch?



Eismann: Es gibt neben der Pam Box beispielsweise eine „Fine Food Box“ oder die „My Cake Box“, die innovative Backrezepte enthält. Junge Mütter nutzen das gerne gemeinsam mit ihren Kindern. Wir machen aber auch mit Lindt & Sprüngli gemeinsam den „Lindt Chocoladen Club“. Kunden bekommen dann ein Mal im Monat eine Box voller Lindt-Produkte, oft, bevor diese im Handel erhältlich sind. Besonders wichtig ist auch unser Geschäft mit hochwertigen Food-Adventskalendern mit bis zu 100.000 Absätzen im Jahr, sehr emotional in der schönsten Jahreszeit.



BOND MAGAZINE: Wie werden die Adventskalender verkauft?



Eismann: Unser Absatz erfolgt zu 99,9% digital, über alle Kanäle, die wir mit eigenen Teams managen. Wir haben auch Kooperationen mit Medien. Es gibt eine zum Beispiel im Beauty-Segment seit mehr als sieben Jahren die „Brigitte Box“, die wir mit Gruner + Jahr bzw. RTL umsetzen. Analog gibt es die Adventskalender mit 24 Produktplatzierungen. Auch hier gilt immer, dass der Kunde einen sehr deutlichen Preisvorteil bekommt. Wir bieten z.B. im Beauty-Bereich einen Adventskalender mit Produkten im Wert von über 400 Euro und der Kunde zahlt für den Adventskalender weniger als 100 Euro. Sprich: Sich mit für sich selbst passenden Produkten überraschen lassen und dabei Vorteile genießen, ist die Kernmotivation unserer Endkundinnen und Endkunden.



BOND MAGAZINE: Da sind dann aber nicht nur neue Produkte drin, es geht dann eher um den Preisvorteil, oder?



Eismann: Sowohl als auch. Es gibt Produkte, die noch nicht im Handel sind, andere schon. Es gibt verschiedene Szenarien aus Herstellerperspektive. Für uns ist es wichtig, dass das Endkundenprodukt immer perfekt ist. Denn Kundenbindung funktioniert über Kundenzufriedenheit. Wir liefern zielgruppenspezifisch begeisternde Produkte, damit der Kunde möglichst viel Freude damit hat.



BOND MAGAZINE: Sie begeben erstmals eine Anleihe im Volumen von 4 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00%. Mit einem Konzernumsatz von knapp 43 Mio. Euro sind Sie eines der größeren Unternehmen in der Crowd, oder?



Eismann: Ja, vermutlich. Wir nutzen erstmals den öffentlichen Kapitalmarkt, metacrew ist auch eher ein B2B-Brand und weniger bei Endkunden bekannt. Endkunden kennen z.B. die Pink Box. Wir bieten allen Investorinnen und Investoren, auch unserer Kundenbasis, die Möglichkeit, die weitere Entwicklung von metacrew mitzubegleiten. Die Crowd hat natürlich auch eine große Öffentlichkeitswirkung. Für uns ist es auch sehr spannend, welches Feedback wir nun bekommen, um metacrew Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Kunden, Mitarbeiter und Anleger können schon ab 500 Euro in unsere Anleihe investieren.



BOND MAGAZINE: Und wie sind die Eckpunkte der Anleihe?



Eismann: Wir bieten einen Kupon von 9,00% p.a., die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Das Volumen beträgt bis zu 4 Mio. Euro und die Anleihe hat eine Stückelung von 500 Euro.



BOND MAGAZINE: Weshalb haben Sie sich für die Platzierung über die Crowd entschieden?



Eismann: Die Crowd passt zu unserem digitalen Geschäftsmodell. Wir sprechen sowohl mit der Anleihe als auch mit unsren Produkten eine digital affine Zielgruppe an. Wir sind solide und profitabel gewachsen und bieten jetzt Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, in unser Geschäftsmodell zu investieren und ich bin sehr gespannt auf das breit gefächerte Feedback.



BOND MAGAZINE: Welchen Umsatz haben Sie 2022 erzielt und welches Ergebnis haben Sie dabei erwirtschaftet?



Eismann: 2022 haben wir einen Pro-forma-Konzernumsatz von knapp 43 Mio. Euro erzielt und einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 3,1 Mio. Euro erwirtschaftet. Wir sind mit dem Geschäftsmodell 2015 gestartet, die Pink Box war unser erstes abobasiertes Geschäftsmodell. In dem Jahr sind wir auf 7,3 Mio. Euro Umsatz rausgelaufen. Die Folgejahre waren dann immer von starkem Wachstum geprägt, da wir Schritt für Schritt neue Abo-Modelle auf unsere mandantenfähige Plattform aufgeschaltet haben. Wir wollen weiterhin innovativ bleiben und langfristig einen Umsatz von 100 Mio. Euro erreichen, vielleicht auch irgendwann internationalisieren. Ich glaube, dass wir in unseren beiden Kernbranchen, in denen wir aktiv sind, großes Potenzial haben, weil sich das Kundenverhalten stark verändert und der Druck auf Hersteller sehr groß ist, neue Produkte auf den Markt zu bringen, die die Kunden ansprechen.



BOND MAGAZINE: Wer sind Ihre Gesellschafter?



Eismann: Ich bin Mehrheitsgesellschafter mit 70%. Eine Beteiligungsgesellschaft, AREO B, hier aus Osnabrück, mit dem Rest. Die MBG Berlin-Brandenburg stellt uns 2,5 Mio. Euro Mezzanine-Kapital zur Verfügung. Das bilanzielle Eigenkapital betrug zum 31.12.2022 rund 3,3 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 25 Mio. Euro. Das wirtschaftliche Eigenkapital, also mit Mezzaninekapital und Gesellschafterdarlehen beträgt 10,7 Mio. Euro.



BOND MAGAZINE: Wie wollen Sie die 4 Mio. Euro aus der Anleiheemission verwenden?



Eismann: Neben der Optimierung unseres Gesamtfinanzierungsmixes wollen wir stark in Richtung B2B investieren. Wir haben z.B. sehr viele Kundenbewertungen, die wir zugänglicher machen möchten, vielleicht auch in anderen Portalen. Wir wollen aber auch unsere bestehenden Ansätze im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter ausbauen, so z.B. das Produkterlebnis für Endkunden wie Hersteller verbessern. Sprich: Wir wollen das Kapital für das weitere Wachstum verwenden.



BOND MAGAZINE: Also keine Rückzahlung von Mezzanine oder Gesellschafterdarlehen?



Eismann: Unser klares Ziel ist es, die Eigenkapitalbasis der Gruppe stark zu halten und auszubauen. Wie wir dies konkret erreichen, ist heute noch nicht entschieden. Wir erhalten auch oft Anfragen von Investoren für das CapTable. Am Ende geht es um den Erfolg der Unternehmensgruppe und die Schaffung von Rahmenbedingungen, um hier bestmöglich, ja potenzialausschöpfend, aufgestellt zu sein.



BOND MAGAZINE: Ihr Markt wird also wachsen, weil es beim Kundenverhalten große Veränderungen gibt?



Eismann: Wir sind davon überzeugt, dass in wenigen Jahren nur diejenigen Produkthersteller erfolgreich und effizient sind, die auch den Zielkunden frühzeitig aktiv zuhören und sich nach dem sich deutlich veränderten und in der Masse noch stark verändernden Verbraucherverhalten richten. Daher: Klares Ja, metacrew ist ja gerade in den sehr innovationsfreudigen Food- und Beauty-Segment aktiv! Dies kann also nur unser Geschäftsmodell befördern. Natürlich muss ich das sagen, aber es fühlt sich so an, als haben wir gerade erst angefangen.



BOND MAGAZINE: Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Foto: Tobias Eismann © metacrew group



Eckdaten der metacrew-Anleihe

Emittent metacrew group GmbH Kupon 9,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Emissionsvolumen bis zu 4 Mio. Euro Laufzeit 31.08.2028 Valuta 01.09.2023 Stückelung 500 Euro ISIN / WKN DE000A351S01 / A351S0 Ausgabepreis 100% Anwendbares Recht Deutsches Recht Wertpapierinformation Wertpapierinformationsblatt gemäß §4 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) Financial Advisor DICAMA AG Zahlstelle futurum bank AG Listing Open Market Internet www.seedmatch.de/metacrew