Das Potenzial für höhere Renditen und der Schutz vor Volatilität sind überzeugende Argumente für Anleihen mit kurzer Duration



1. Potenzial für eine überzeugende Risikoprämie



Die Renditen stiegen im Jahr 2022 weltweit deutlich an, in erster Linie zurückzuführen auf steigende Zinssätze, eine verringerte Liquidität durch die Einstellung der Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken und sich ausweitende Spreads. Einige der größten Bewegungen waren bei Anleihen mit kurzer Laufzeit zu verzeichnen. Obwohl in den ersten Wochen des Jahres 2023 eine deutliche Erholung zu beobachten war, die durch die restriktivere Rhetorik der Zentralbanken und den nachlassenden Inflationsdruck ausgelöst wurde, sind die Renditen von Anleihen mit kurzer Laufzeit weiterhin attraktiv. Am kurzen Ende können Investoren unserer Meinung nach auf Renditen von ca. 4,5 % bei Investment Grade-Anleihen und ca. 8-9 % bei High Yield-Anleihen zugreifen, während Anleihen weiter außerhalb der Kurve eine ähnliche Rendite bei höherem Risiko bieten.



2. Geringes Kreditrisiko



Anleihen mit kurzer Laufzeit gelten aufgrund ihrer höheren Rückzahlungswahrscheinlichkeit als weniger riskant als ihre Pendants mit längerer Laufzeit. Für Investoren, die sich über die zunehmenden Rezessionsrisiken und das Potenzial für höhere Ausfälle Sorgen machen, hatten Investment Grade-Anleihen in der Vergangenheit ein relativ geringes Ausfallrisiko (0,14 %)1, und wir gehen davon aus, dass diese Sub-Assetklasse von den zunehmenden Kreditrisiken isoliert bleiben wird, auch wenn die Kreditqualität weiterhin entscheidend ist.



Außerdem sind wir der Meinung, dass bei High Yield-Anleihen zurzeit ein zu hohes Ausfallrisiko eingepreist ist: Derzeit werden für den Bereich BB und B höhere Ausfallraten impliziert, als in den Jahren 2008 und 2009 tatsächlich realisiert wurden. Die globalen Beschäftigungsdaten sind weiterhin gut, und wir beobachten auch unterstützende fiskalische Maßnahmen in den USA und Europa sowie die Wiedereröffnung Chinas nach der Abkehr von dessen Null-Covid-Politik.



Innerhalb beider Sub-Assetklassen sehen wir die besten Chancen bei Krediten mit einem Rating von BBB und BB. Hier können sich mit einer gründlichen Fundamentalanalyse Anleihen mit dem Potenzial für einen überzeugenden Carry identifizieren lassen, und zwar von Unternehmen, die in der Lage sind, ihren Schuldverpflichtungen unter einer Vielzahl von wirtschaftlichen Szenarien nachzukommen.



3. Geringe Volatilität



Kurzlaufende Anleihen von kreditwürdigen Unternehmen weisen in der Regel eine geringere Kursvolatilität auf als ihre Pendants mit längeren Laufzeiten. Sie werden nur selten unter Nennwert gehandelt. Falls dies doch geschieht, kehren sie in der Regel schnell um und nähern sich wieder dem Nennwert an, wenn die Fälligkeit der Anleihe ansteht - der „Pull-to-Par“-Effekt. Dies trägt auch dazu bei, dass sich Anleihen mit kurzer Laufzeit von Kursverlusten erholen. Sollten wir in Zukunft Phasen der Volatilität erleben, werden die Investoren am kurzen Ende daher weniger betroffen sein als dies bei Instrumenten mit längeren Laufzeiten der Fall wäre.



4. Weniger Zinsrisiko



Unserer Ansicht nach sind viele Marktteilnehmer der Meinung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Dies würde darauf hindeuten, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungszyklen ca. Mitte 2023 abschließen. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Zentralbanken einen nachhaltigen Rückgang der Inflation feststellen müssen, bevor Zinserhöhungen beendet und Zinssenkungen vorgenommen werden, und es einige Zeit dauern kann, bis die Inflation zurückgeht.



Unseres Erachtens könnte die Inflation länger als erwartet bei ca. 3-4 % verharren, da ihr strukturelle Probleme wie Arbeitskräftemangel und Veränderungen in den Lieferketten zu Grunde liegen. Wir glauben nicht, dass dies derzeit eingepreist ist. Wenn die Zinsen länger höher bleiben, wird die Kurve steiler und das lange Ende wird unterdurchschnittlich abschneiden, während sich Instrumente mit kürzerer Duration gut halten. In der Zwischenzeit profitieren die Renditen von Anleihen mit kurzer Duration von der Inversion der Renditekurve, einem seltenen Ereignis.



5. Reinvestitionsmöglichkeiten / Geringeres Reinvestitionsrisiko



High Yield- und Investment-Grade-Anleihen mit kurzer Laufzeit können unterschiedliche Rückzahlungsmodalitäten aufweisen. Investment Grade-Anleihen werden in der Regel bis zur Fälligkeit gehandelt. Ein Portfolio aus diesen Anleihen verfügt daher über einen stetigen Cashflow aus Fälligkeiten, der auf dem Primärmarkt genutzt werden kann. High Yield-Anleihen können kündbar sein, so dass Unternehmen die Anleihen vor Fälligkeit zurückzahlen können. Steigen jedoch die Finanzierungskosten, kann ein Unternehmen seine Anleihe bis zur Fälligkeit auslaufen lassen. Dann kann der Investor von dem höheren Carry der bestehenden Anleihe profitieren und gleichzeitig das Problem der Suche nach Reinvestitionsmöglichkeiten vermeiden, wenn es ein begrenztes Primärangebot gibt.



Fazit



Auf der Grundlage der aktuellen Kurse bieten Unternehmensanleihen unserer Meinung nach eine überzeugende Anlagemöglichkeit, und wir sind bestrebt, am kurzen Ende bei Anleihen mit BBB und BB Rating die beste Renditequalität zu erzielen. Auf diesen Niveaus kompensieren die Preise unter pari die Auswirkungen potenzieller Kreditverluste, einhergehend mit der Möglichkeit eines guten Carry, einer guten Konvexität, eines geringeren Kredit- und Durationsrisikos und eines starken Pull-to-Par Effekts am kurzen Ende des Marktes.



https://www.fixed-income.org/

Foto: Bryan Petermann © Muzinich & Co