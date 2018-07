FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 162,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ging leicht auf 0,39 Prozent zurück. Im Euroraum fiel der Handelsbeginn an vielen Rentenmärkten ruhig aus.

Zum Wochenstart dürften Anleger neue Preisdaten aus Deutschland und Spanien in den Blick nehmen. Es werden erste Zahlen für Juli erwartet. In der Eurozone hat sich die Teuerung in den vergangenen Monaten beschleunigt, allerdings vornehmlich wegen höherer Energiepreise. Ohne diesen Effekt wäre das allgemeine Preisniveau wesentlich schwächer gestiegen./bgf/fba