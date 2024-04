Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, bietet die ABO Wind Aktiengesellschaft eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Millionen Euro öffentlich an. Ab morgigem Freitag, 12. April 2024, können Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Anleihe (WKN: A3829F, ISIN: DE000A3829F5) über die Webseite (www.abo-wind.com/anleihe) zeichnen. Für Anleger in Deutschland und Luxemburg steht ab dem 22. April 2024 dafür zudem die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endet am 2. Mai 2024 (12:00 Uhr MESZ), sofern der Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird.



ABO Wind begibt die zum 8. Mai 2029 fällige Anleihe mit einem Zinssatz in einer Spanne von nominal 7,00 % - 8,00 % p.a. und in einer Stückelung von jeweils 1.000,00 Euro. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 festgelegt. Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten Beschreibung der notwendigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich maßgebliche, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu billigende Wertpapierprospekt werden unter www.abo-wind.com/anleihe zur Verfügung gestellt.



Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe von bis zu 48 Millionen Euro ist für die Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme („Second Party Opinion“) des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.



„Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe im Jahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsen und die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigen regulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten“, erläutert Finanzvorstand Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monaten stark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in der Entwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher. Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawatt in der Entwicklung.



„Wir haben damit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung deutlich gestärkt und wollen diesen Kurs fortsetzen“, betont Reinicke. „Wir freuen uns, wenn Investoren uns dabei unterstützen, die finanzielle Ausstattung zu stärken und dazu beitragen, dass ABO Wind einen weiter wachsenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten kann“, sagt Reinicke.



Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der imug rating und die weiteren Dokumente zur Emission.



Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und Österreich sowie einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG und (ii) einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind zusammen. Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung.



Foto: © ABO Wind