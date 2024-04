Aufgrund großer Nachfrage von institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern hat die ABO Wind AG das Zielvolumen der neuen Anleihe 2024/2029 in Höhe von 50 Millionen Euro bereits erreicht. Die Zinsspanne für den Green Bond (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von 1.000,00 Euro wurde heute zudem auf 7,50%-8,00% p.a. eingegrenzt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der Zeichnungsaufträge festgelegt werden.



Anleger können noch bis Donnerstag, 2. Mai 2024, 12:00 Uhr, über ihre Depotbank oder die Webseite der Gesellschaft Zeichnungsaufträge für die neue Anleihe 2024/2029 abgeben. Der Zeitraum gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung. Das öffentliche Angebot über DirectPlace erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Darüber hinaus erfolgt ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite der Gesellschaft. Die Bankhäuser B. Metzler und M.M. Warburg bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung im Rahmen einer Privatplatzierung an. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, wird beantragt.



Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, sollen die Erlöse aus der Anleiheemission gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind-, Solar- und Batterieparks (einzeln und kombiniert) investiert werden. Wie auch die Stellungnahme („Second Party Opinion“) des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association herausgegeben wurden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.com/anleihe wie das Gutachten der imug rating.



Darüber hinaus steht der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierte Wertpapierprospekt zum Download unter www.abo-wind.com/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.



Eckdaten der ABO Wind Anleihe 2024/29

Emittentin ABO Wind AG Format / Status Inhaber-Schuldverschreibung / Nachrang Kupon* 7,50%-8,00% p.a. Zeichnungsfrist 12.04.-02.05.2024 über Website,

22.04.-02.05.2024 über Börse Valuta 08.05.2024 Laufzeit 08.05.2029 Zielvolumen bis zu 50 Mio. Euro, Aufstockung möglich ISIN / WKN DE000A3829F5/ A3829F Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market Joint Bookrunners B. Metzler seel. Sohn & Co.,

M.M.Warburg & CO Internet www.abo-wind.com/de

*) Zinsfestsetzung erfolgt voraussichtlich nach Ablauf des Angebots am 2. Mai 2024 in einer Spanne von 7,00%-8,00% p.a.