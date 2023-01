Der italienische Versorger Acea SpA hat einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro platziert. Die Anleihe zahlt einen Kupon von 3,875 % und ist am 24. Januar 2031 fällig. Die Emission war etwa 3-fach überzeichnet.



Mit den Erlösen werden konkrete Nachhaltigkeitsprojekte finanziert. Dazu gehören Projekte zur Resilienz des Stromverteilungssystems, Energieeffizienz, E-Mobilität, Entwicklung der Kreislaufwirtschaft, Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien und Schutz der Wasserressourcen. Die Anleihen wurden ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.



Die Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von 100.000 Euro und wurden zu einem Ausgabepreis von 99,662% platziert, was einer Rendite von 3,925% entspricht. Die Anleihen unterliegen englischem Recht. Das Abwicklungsdatum ist der 24. Januar 2023. Ab diesem Datum werden die Schuldverschreibungen am geregelten Markt der Luxemburger Börse notiert.



Die Transaktion wurde von BofA Securities, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan und UniCredit als Joint Lead Managers begleitet. Es wird erwartet, dass Fitch Ratings und Moody’s Investors Service die Anleihen mit BBB+ bzw. Baa2 bewerten.



Foto: © Acea