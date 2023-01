AIB hat 750 Mio. Euro aus der Emission seiner zweiten Sozialanleihe erlöst. Das Kapital wird zur Finanzierung von Projekten mit klarem sozialem Nutzen beitragen und die Finanzierungsposition der AIB weiter stärken.



AIB wird die gesammelten Mittel verwenden, um Kredite für Projekte in den Bereichen Bildung, sozialer und bezahlbarer Wohnraum und Gesundheitsversorgung zu vergeben und um Kredite an kleine und mittlere Unternehmen in sozioökonomisch benachteiligten Gebieten in Gemeinden in ganz Irland zu vergeben. Im vergangenen März sammelte AIB 1 Mrd. Euro durch die erste Emission einer Sozialanleihe durch eine irische Bank ein.



Der zweite Social Bond erhöht den Betrag, den AIB durch die Emission von Social und Green Bonds aufgebracht hat, auf 5 Mrd. Euro, da die Bank ihre starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) nutzt, um Investoren anzuziehen.



Das Anlegerinteresse an der Anleihe erreichte mit 4 Mrd. Euro seinen Höchststand, sodass die Bank die Anleihe zu einem Mid-Swap-Niveau von +1,95% begeben konnte, was einem Kupon von 4,625% entspricht. Das endgültige Auftragsbuch belief sich auf 3,9 Mrd. Euro und umfasste 240 Investoren, die sich auf 30 Länder weltweit verteilen. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 23.07.2029 (6,5 Jahre), ISIN XS2578472339.



Die Qualität der Investorenbasis war sehr zufriedenstellend mit einer hervorragenden Beteiligung sowohl von ESG-fokussierten Investoren als auch von vielen der führenden internationalen Investmentmanager, die die starke Bilanz und die ESG-Referenzen von AIB anerkennen. Dies spielte eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Umfangs, der Vielfalt und der Preisgestaltung des Auftragsbuchs. Die gestrigen Erlöse tragen zu den laufenden minimal erforderlichen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von AIB bei.



Colin Hunt, Chief Executive Officer von AIB, sagte: „Investoren entscheiden sich zunehmend für Investitionen in Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Referenzen. Der zweite Social Bond von AIB hat 750 Mio. Euro für die Kreditvergabe an Projekte aufgebracht, die einen positiven gesellschaftlichen Wandel unterstützen, zur Bereitstellung neuer sozialer und erschwinglicher Wohnungen beitragen, den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung unterstützen und KMU in benachteiligten Gebieten finanzieren.“



„In Anerkennung der Bedeutung der Klimafinanzierung für die Finanzierung des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft hat AIB in den letzten drei Jahren auch 3,25 Mrd. Euro durch die Emission grüner Anleihen aufgebracht, nachdem sie als erste irische Bank 2020 eine grüne Anleihe begeben hat Erlöse werden für die Kreditvergabe an Projekte verwendet, die im Kampf gegen den Klimawandel helfen und unseren zerbrechlichen Planeten für zukünftige Generationen erhalten. Als Bank im Herzen der irischen Wirtschaft besteht die Rolle der AIB darin, unsere Kunden bei der Erstellung und Unterstützung zu unterstützen Bereitstellung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung in Städten und Gemeinden im ganzen Land“, fügte er hinzu.



Die Sozialanleihen von AIB sind an den Grundsätzen für Sozialanleihen der International Capital Markets Association (ICMA) ausgerichtet, die die Verwendung der Anleiheerlöse und die damit verbundenen Transparenz- und Berichtspflichten regeln.



Die Lead Manager für die Emission umfasst Barclays, BNP, Goodbody, HSBC, JPMorgan und UBS.



Foto: © AIB Group