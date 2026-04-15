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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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15.04.2026 18:28:39

Aixtron kündigt Ausgabe einer Wandelanleihe über 450 Mio Euro an

DOW JONES--Aixtron hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Volumen von insgesamt 450 Millionen Euro angekündigt. Die unbesicherten und nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zum 23. April 2031 sollen zu 100 Prozent ihres Nennbetrages emittiert werden, wie der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie mitteilte. Sie werden über eine Privatplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Anleihen können in neue oder bestehe Aixtron-Aktien gewandelt werden, die einem Anteil von rund 7,5 Prozent am Grundkapital entsprechen. Die anfängliche Wandlungsprämie soll um 25 bis 30 Prozent über dem Platzierungspreis des gleichzeitigen Angebotes bestehender Namensaktien der Gesellschaft im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens liegen. Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst.

Sofern die Anleihen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie bei Endfälligkeit zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 102,53 bis 105,11 Prozent ihres festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt.

Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Abends bekanntgegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 12:28 ET (16:28 GMT)

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