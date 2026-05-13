EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
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13.05.2026 12:30:38
AKTIE IM FOKUS: Evotec wegen Wandelanleihe mit Aktienplatzierung schwach
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Wandelanleihe von Evotec (EVOTEC SE) hat am Mittwoch den Aktienkurs des Wirkstoffforschers erheblich belastet. Die Anteilsscheine sackten um die Mittagszeit um 9,5 Prozent auf 4,60 Euro ab. Sie waren der größte Verlierer im SDAX der kleineren Börsentitel.
Im Rahmen einer 125 Millionen Euro schweren Wandelanleihe wurden zugleich bestehende Evotec-Aktien platziert. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Papieren für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen.
Auf dem Aktienkurs dürfte ferner der Verwässerungseffekt lasten. Wandeln Anleger die Anleihen in Aktien, steigt die Aktienanzahl, was wiederum die Ergebnisse je Aktie mindert.
Auch könnten spekulative Marktakteure wie Hedgefonds die Anleihen zeichnen und als Gegengeschäft Aktien leerverkaufen./bek/ajx/stk
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