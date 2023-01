Die hohe Emissionstätigkeit setzt sich in dieser Woche fort. Heute begeben HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypo Tirol Bank AG, Région Ile-de-France und Red Eléctrica Green bzw. Social Bonds.



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG emittiert einen 4-jährigen Senior Preferred Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 125 bis 130 bp gegenüber Mid Swap (ca. 4,15%). Der Green Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro, Bookrunner: BayernLB, BNP Paribas, Danske Bank, DekaBank, DZ BANK und Erste Group.

https://www.hyponoe.at/prospekte



Die Hypo Tirol Bank AG emittiert einen Grünen Hypothekenpfandrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Rating von Aa1 durch Moody´s. Guidance: Mid Swap +32 bp, Stückelung 100.000 Euro. ISIN AT0000A326N4. Die Transaktion wird von ABN AMRO , DekaBank, Erste Group, LBBW und Raiffeisen Bank International begleitet.

https://www.hypotirol.com/



Die Région Ile-de-France emittiert eine EUR Sunstainable Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren (30.04.2031). Erwartet wird ein Spread von ca. 50 bp. Stückelung 100.000 Euro, ISIN FR001400FG43, Bookrunner: Bank of America, Credit Agricole CIB, NATXIS und Societe Generale.

https://www.iledefrance.fr/



Die Deutsche Kreditbank AG emittiert einen Social Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Aaa Rating durch Moody´s. Der Kupon soll ca. 25 bp über Mid Swap liegen (ca. 3%). Bookrunner: ABN AMRO und BayernLB.

https://www.dkb.de/



Red Eléctrica emittiert einen Green Hybrid Bond im Volumen von 500 Mio. Euro und unendlicher Laufzeit (non call 5,5 Jahre). Erwartet wird ein BBB Rating durch S&P. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt. Bookrunner sind BNP Paribas and Citi.

https://www.ree.es/es



www.green-bonds.com

Foto: © Red Eléctrica