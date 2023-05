Heute begeben American Tower, Ford Motor Credit, BP, Traton, Corning und Booking Holdings Corporate Bonds.



American Tower begibt eine 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 130 bp gegenüber Mid Swap bei der 4-jährigen Tranche (ISIN XS2622275886) und ein Spread von 185 bp bei der 8-jährigen Tranche (ISIN XS2622275969). Erwartet werden folgende Ratings: Baa3, BBB- und BBB+. Die American Tower-Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Bookrunners sind Bank of America, Morgan Stanley, RBC CM, Santande und TD.



Die Ford Motor Credit Co LLC begibt eine EUR Benchmark-Anleihe (senior unsecurd) mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,375%. Erwartet werden Ba2, BB+ und BB+ Ratings. Das Settlement erfolgt am 15.05.2023, die Anleihe hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Bookrunners sind Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, IMI und NatWest Markets.



Traton Finance begibt eine EUR Benchamrk-Anleihe mit Laufzeiten von rund 2 und 5 Jahren. Bei der Tranche mit Laufzeit bis 16.09.2025 (ISIN DE000A3LHK72) wird ein Spread von 85 bp gegenüber Mid Swap erwartet. Bei der Tranche mit Laufzeit bis 16.05.2028 (ISIN DE000A3LHK80) wird ein Spread von 125 bis 130 bp erwartet. Erwartete Ratings: Baa2 und BBB, Stückelung 100.000 Euro. Bookrunners sind CA CIB, ING, J.P. Morgan, LBBW, Mizuho und UniCredit.



BP begibt eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 und 12 Jahren (ISIN XS2620585658 und XS2620585906). Guidance: 7 Jahre: Mid Swap +100-105 bp, 12 Jahre: Mid Swap +145 bp. Bookrunners sind Barclays, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, Santander und Societe Generale.



Corning emittiert eine EUR Anleihe (Senior unsecured) mit Laufzeiten von 3 und 8 Jahren (ISIN XS2621757405 bzw. XS2621757744). Guiadance: 3 Jahre: Mid Swap +95 bp, 8 Jahre: Mid swap +145 bp. Erwartete Ratings: Baa1 und BBB+. Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Bookrunners sind Goldman Sachs und J.P. Morgan.



Booking Holdings (u.a. booking.com, Priceline, Momondo, Kayak) begibt eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (ISIN XS2621007231 und XS2621007660). Laufzeiten: 12.11.2028 und 12.05.2033. Guidance: 5 Jahre: Mid Swap +95 bis 100 bp, 10 Jahre: Mid Swap +140 bis 145 bp. Erwartete Ratings: A3 und A-. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Bookrunners sind Citi, Deutsche Bank, HSBC und J.P. Morgan.



www.fixed-income.org

Foto: Ford Explorer Electric © Ford