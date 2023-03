Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Anglo American emittiert mit Laufzeiten von bis 15.09.2028 und 15.03.2031 Jahren (senior unsecured). Für die 5-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 170 bp gegenüber Mid Swap erwartet (ca. 5,15%, ISIN XS2598746290), für die 8-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 200 bp gegenüber Mid Swap erwartet (ca. 5,28%, ISIN XS2598746373). Erwartet werden die folgenden Ratings Baa2 (Moody´s), BBB+ (S&P) und BBB (Fitch). Englisches Recht, Listing London, Settlement 15.03.2023, Bookrunners: ANZ Securities, Barclays, BofA und Credit Agricole CIB.



Der Brauereikonzern Heineken emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 1,5 Jahren, 7,5 Jahren und 12 Jahren. Heineken wird mit A3 und BBB+ gerated. Das Settlement erfolgt am 23.03.2023, die Anleihen werden in Luxemburg gelistet, die Stückelung beträgt 1.000 Euro, bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Bookrunners sind Deutsche Bank,, HSBC, ING, J.P. Morgan und Societe Generale. Details zu den drei Tranchen der Heineken-Anleihen:



- Laufzeit: 23.09.2023, 500 Mio. Euro, Mid Swap +45 bp (ca. 4,40%)



- Laufzeit: 23.09.2030, EUR Benchmark, Mid Swap +100 bp (ca. 4,29%)



- Laufzeit: 23.03.2035, EUR Benchmark, Mid Swap +125 bp (ca. 4,45%)



Foto: © Ben Kerckx auf Pixabay