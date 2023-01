Die norwegische B2Holding ASA, die in Non-Performing Loans investiert, stockt ihre High Yield-Anleihe (Floating Rate Note) mit Laufzeit bis 22.09.2026 von aktuell 150 Mio. Euro um mindestens 75 Mio. Euro auf. Der Floater wird mit 690 bp über 3M Euribor verzinst. Die Aufstockungstranche (Tap) soll zu 98,50%-99,25% platziert werden. Die B2Holding wird mit Ba3 (stabil) bzw. B+ (stabil) gerated. Der Floater wird mit B1 bzw. B+ gerated. Der Tap wird von DNB Markets und Nordea platziert. Die Stückelung beträgt 5.000 Euro, die Mindestorder 100.000 Euro.

TIM (oder Telecom Italia) emittiert eine 5-jährige High Yield-Anleihe (Non call 3 Jahre). Erwartet wird eine Rendite von ca. 7% p.a. Erwartet werden folgende Anleiheratings: B+ / B1 / BB-. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Global Coordinators: Goldman Sachs und J.P. Morgan.



Die NCL Corporation Ltd. (Norwegian Cruise Line Holdings) emittiert eine 5-jährige High Yield-Anleihe (Non call 2 Jahre) im Volumen von 500 Mio. USD. NCL wird mit B1 / BB- gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 9%. Bookrunenr: J.P. Morgan und Mizuho.

