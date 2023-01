Die Banco de Sabadell emittiert eine 6-jährige EUR Benchmark-Anleihe (Senior Non Preferred, non call 5 Jahre). Die Banco de Sabadell wird mit Baa3, BBB bzw. BBB- gerated. Die Anleihenratings dürften im Bereich BB+ bzw. BBB- liegen. Erwartet wird ein Spread von ca. 280 bp gegenüber Mid Swap. Laufzeit 06.02.2029, Settlement 07.02.2023, Stückelung 100.000 Euro, Listing Dublin, Bookrunner Banco Sabadell, BNP Paribas, Citi, HSBC, Morgan Stanley und UBS Investment Bank.

EMERIA emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 31.03.2028. Emeria wird mit B2, B bzw. B gerated. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Global Coordinators BNP Paribas und Deutsche Bank, Joint Bookrunner Goldman Sachs, ING, Mitsubishi UFJ Financial, Natwest Markets und UC. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt. EMERIA ist im Bereich Facility Management tätig.

Die rumänische CEC Bank S.A. emittiert eine 5-jährige Anleihe (Senior Non-Preferred) im Volumen von 100 Mio. Euro. Die CEC Bank wird mit BB von Fitch gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7,5% bis zum ersten Call Termin in 4 Jahren. Stückelung 100.000 Euro, Listing Luxemburg. Bookrunner: Citi und Raiffeisen Bank International.

