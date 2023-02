Heute werden u.a. Anleihen von Bankinter (AT1) mit einem Kupon von ca. 8%, BT Group (British Telecommunications) in EUR und GBP, Ford, Becton Dickinson und Isabel Marant (High Yield, Kupon rund 8%) begeben.



Bankinter emittiert eine AT1-Anleihe mit unendlicher Laufzeit, non call 6 Jahre, und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Bankinter wird mit Baa1 (Moody´s), A- (S&P) und AL (DBS) gerated. Erwartet wird ein BB Rating durch S&P für die AT1-Anleihe. Initial Price Talk: ca. 8% p.a., Stückelung 200.000 Euro.

Listing Dublin, Sole Structuring Advisor: Barclays, Joint Lead Managers: Bankinter, Barclays, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs und Natixis.

https://www.bankinter.com/webcorporativa/en/home



Die British Telecommunications PLC emittiert Benchmark-Anleihen in EUR (ISIN: XS2582814039) und GBP (ISIN: XS2582814385). Grant: BT Group PLC. Emittenten Rating: Baa2 (Moody´s), BBB (S&P), BBB (Fitch). Laufzeit: 13.05.20231 (EUR), 13.02.2041 (GBP), Initial Price Talk: Mid Swap +120 bp (8 Jahre, EUR), Mid Swap +225 bp (18 Jahre, GBP). Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro bzw. 1.000 GBP, Mindestorder 100.000 GBP. Bookrunners BNP Paribas, Santander, Mitsubishi Financial UFJ, BNP Paribas, Santander und Lloyds.

https://www.bt.com/about/investors/financial-reporting-and-news



Das Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 13.09.2029 (ca. 6 ½ Jahre). Initial Price Talk: Mid Swap +95 bis 100 bp. Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (S&P), BBB (Fitch), ISIN XS2585932275, New York Law, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Bookrunners Barclays, Citi, Goldman Sachs;

https://investors.bd.com/



Die Ford Motor Credit Company LLC emittiert eine 4-jährige EUR Benchmark-Anleihe (senior unseccured). Initial Price Talk 5,25%-5,375%, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing: NYE, New York Law, Ratings: Ba2 (stabil), BB+ (positiv), und BB+ (positiv), ISIN XS2586123965

Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Commerzbank und UniCredit.

https://shareholder.ford.com/Investors/Home/default.aspx



Das Modelabel Isabel Marant (IM Group SAS) emittiert eine besicherte Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. Euro, erwartet wird eine Rendite von ca. 8% p.a., Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing Luxemburg, New York Law, Global Coordinator: J.P. Morgan. Ratings: Moody´s: B2 (stable), S&P: B (stabil).

https://www.isabelmarant.com/de



https://www.fixed-income.org/

Foto: Ford Mustang © Ford