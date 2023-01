Mit dem gestrigen Tag ist ein neuer Rekord an Emissionen in Europa aufgestellt worden. Insgesamt wurden bisher im Januar 245 Mrd. Euro an EUR, USD und GBP Anleihen emittiert. Damit ist der Jahresstart 2023 der stärkste Auftakt in der Historie. Laut Holger Falkenstein, Fixed Income, Renell Bank spiegelt die extreme Nachfrage der Investoren nach festverzinslichen Wertpapieren die gestiegene Attraktivität nach der Periode mit Negativzinsen sowie die daraus resultierenden Umallokationen an Geldern aus anderen Assetklassen wider.



Die Borr Drilling Limited emittiert eine 3-jährige High Yield-Anleihe (Senior Secured) mit einem Volumen von 150 Mio. Euro. Bookrunner: Clarksons Securities, DNB Markets, und Pareto Securities. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.

Spanien emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 12 bp gegenüber SPGB. Spanien wird mit Baa1, A und A- gerated. Stückelung 1.000 Euro, Listing Madrid, Bookrunner: Barclays, BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan und Santander.



Die Banque Internationale a Luxembourg emittiert eine Tier 2-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,25 Jahren, non call 5,25 Jahre. Erwartet wird ein Spread von 325 bp gegenüber Mid Swap. Die Banque Internationale a Luxembourg SA wird mit A2 bzw. A- gerated. Für die Tier 2-Anleihe wird ein Baa3 Rating von Moody´s erwartet. Volumen: 100 Mio. Euro, Listing: Luxemburg, Sole Bookrunner: Goldman Sachs.

