Aktuell befinden sich folgende Anleihen in der Platzierung: BPCE (eine der größten französischen Bankengruppen), AIB Group (führende irische Bankengruppe) und EDP Energias de Portugal.



Die Anleiheemissionen im Detail:



Emittent: BPCE SA

EUR Benchmark 12 NC 7 Sub

Guidance: Mid Swap +180 bp

Emittenten Ratings: A1, A, AA-

Erwartete Anleihen-Ratings. Baa2, BBB, A-

Settlement: 25.01.2023

Stückelung: 100.000 Euro

Listing: Euronext Paris

Bookrunner: Natixis

Internet: https://groupebpce.com/en/investors/funding/investor-presentation



Emittent: BPCE SA

EUR Benchmark 5 Jahre, Senior Preferred

Guidance: Mid Swap +110 bis 115 bp

Emittenten Ratings: A1, A, AA-

Erwartete Anleihen-Ratings. A1, A, AA-

Settlement: 25.01.2023

Stückelung: 100.000 Euro

Listing: Euronext Paris

Bookrunner: Natixis

Internet: https://groupebpce.com/en/investors/funding/investor-presentation



Emittent: AIB Group PLC

EUR Benchmark 6,5 Jahre NC 5,5 Jahre, Social Bond

Guidance: Mid Swap +225 bp

Emittenten Ratings: A3, BBB-

Erwartete Anleihen-Ratings. A3, BBB-

Settlement: 23.01.2023

Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)

Listing: Euronext Dublin

ISIN: XS2578472339

Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, GDBDY, HSBC, J.P. Morgan, UBS



Emittent: EDP - Energias de Portugal SA

EUR Benchmark 60,25 Jahre Non Call 5,25 Jahre, Grüne Nachranganleihe variabel

Guidance: Mid Swap +225 bp

Emittenten Ratings: Baa3/BBB/BBB

Erwartete Anleihen-Ratings. Ba2/BB+/BB+

Settlement: 23.01.2023

Erster Call Termin: 23.04.2028

Kupon: fix bis zum ersten Call Termin

Stückelung: 100.000 Euro

Listing: Euronext Dublin

Bookrunner: Barclays, HSBC, BNP Paribas, CAIXA, Caixa BI, Citi, IMI Intensa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho



Weitere Neuemissionen:

- Electricity North West GBP Benchmark Long 9 Jahre, Green Bond

- Export Development Canada GBP Benchmark Long 3 Jahre, Guidance: UKT+78

- RLB Vorarlberg 300 Mio. Euro, WNG 4 Jahre, Covered Bond, Guide: MS+26 Area

- LBBW EUR Benchmark, 3 Jahre, Covered Bond, Guidance: MS Flat



