Neben einigen Mandaten aus dem Financial-Bereich sticht heute insbesondere die 5-tranchige Emission (EUR & GBP) von IBM hervor. Aufgrund der Attraktivität zwischen Qualität (Rating A3/A-) und den erreichbaren Renditelevels erwartet Wolfgang Tripps, Leiter der Fixed Income Abteilung der Renell Bank, über alle 5 Laufzeiten eine rege Nachfrage nach den Anleihen.



Details zu den IBM-Anleihen (Senior unsecured): 4 Jahre EUR Benchmark (erwartet wird ein Speread von ca. 65 bp gegenüber Mid Swap, ca. 3,66%), 8 Jahre EUR Benchmark (erwartet wird ein Speread von ca. 105 bp gegenüber Mid Swap, ca. 3,93%), 12 Jahre EUR Benchmark (erwartet wird ein Speread von ca. 120 bp gegenüber Mid Swap, ca. 4,10%), 20 Jahre EUR Benchmark (erwartet wird ein Speread von ca. 155 bp gegenüber Mid Swap, ca. 4,27%), 15 Jahre GBP Benchmark (erwartet wird ein Speread von ca. 135 bp gegenüber UKT, ca. 5,09%). IBM wird mit A3 (stabil, Moody´s) und A- (stabil, S&P) gerated. Settlement 06.02.2023, Stückelung 1.000 Euro (bzw. 1.000 GBP), Mindestorder 100.000 Euro (bzw. GBP), Listing NYSE, New York Law, Bookrunner: Barclays, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho, Mitsubishi UFJ Financial und TD.



SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB) emittiert 5-jährige Senior Non Preferred-Anleihe (EUR Benchmark). SEB Wird mit Aa3, A+ bzw. A- gerated. Die Ratings der neuen Anleihe dürften im Bereich A3, A- bzw. AA- liegen. Laufzeit 07.02.2028, Settlement 07.02.2023. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Bookrunner: BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan, SEB und UBS.



Rumänien stockt Anleihen auf (Dual Tranche). Rumänien stockt die 5,00% Anleihe 09/2026 und 6,625% 09/2029 auf. Rumänien wird mit Baa3 (stabil), BBB- (stabil) bzw. BBB- (neg) gerated. Erwartet wird ein Spread von ca. 195 bp gegenüber Mid Swap bzw. 340 bp gegenüber Mid Swap. Stückelung 1.000 Euro, Listing Luxemburg, ISINs: XS2538440780 (RegS), XS2538441085 (144A), XS2538441598 (RegS), XS2538442562 (144A), Bookrunner: Citi, Erste Group, HSBC, J.P. Morgan und Societe Generale.



