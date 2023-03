IuteCredit, ein Anbieter von Konsumenten- und Ratenkrediten im Balkan, stockt die 11,00%-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494, WKN A3KT6M) auf. Die Anleihe kann bis 31. März im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gezeichnet werden. Der Emissionspreis wird in einer Range von 96,50%-99,50% festgelegt. IuteCredit bietet zudem ein Umtauschangebotfür die Anleihe 2019/2023. Die Anleihe 2019/2023 kann bis 29.03.2023, 13:00 Uhr zu 96,50% getauscht werden. D.h. Anleger erhalten einen Barausgleich von 35,00 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro. Zusätzlich wird eine Umtauschprämie von 1,0% geboten. Auf Basis des Umtauschangebots beträgt die Rendite zur Endfälligkeit (YTM) 12,6%. GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiten das Angebot als Joint Manager und Regional Sales Agents. Aalto Capital (Deutschland) agiert als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Financial Advisor der Gruppe. Details zur Emission:

Die SOWITEC group GmbH begibt einen besicherten fünfjährigen Green Bond (ISIN DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, der Kupon beträgt 8,00% p.a. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots konnten die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75%-Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21) ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro (also einmalig 1,5%) und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot endete am 23. März 2023. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung läuft bis 28. März 2023 (12:00 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse. (Privat-)Anleger können via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor. Details zur Emission:

Die JES.GREEN Invest GmbH begibt eine neue fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 7,00% p.a. Die Anleihe 2023/2028 kann direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii) sowie bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen) gezeichnet werden. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Details zur Emission:

Die Amber Beverage Group (ABG), Riga, ein schnell wachsender und global tätiger Hersteller und Distributor von Spirituosen, emittiert eine besicherte Anleihe (Floater) im Volumen von 30 Mio. Euro (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro). Der Kupon beträgt 7,50% +3M Euribor, die Laufzeit 4 Jahre. Die Anleiheemission wird von der Signet Bank, Riga, begleitet.



Foto: © Amber Beverage Group