Die Finanzdienstleistungs-Plattform Marex Group und die AA Bond Co emittieren High Yield-Anleihen.



Die Marex Group plc emittiert einen 5-jährigen High Yield-Bond im Volumen von 300 Mio. Euro (ISIN XS2580291354). Marex wird mit BBB- (S&P) und BBB- (Fitch) gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 8,5%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, Mindestorder bei Emission 100.000 Euro. Bookrunner Goldman Sachs und HSBC.

https://www.marex.com/



Die AA Bond Co Ltd, die den führenden Auto-Pannendienst in UK betreibt, emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe (Senior Secured) mit einer Laufzeit bis 31.07.2050 (ISIN XS2580220171), Call Termin: 31.01.2028. Erwartet wird ein BBB- Rating von S&P. Die Rendite soll ca. 9% betragen. Stückelung 1.000 GBP, Mindestorder 100.000 GBP, Listing Dublin. Die Transaktion wird von Barclays, J.P. Morgan und Lloyds begleitet.

https://www.theaacorporate.com/investors



