Raiffeisen Bank International AG emittiert einen EUR Senior Preferred Bond mit einer Laufzeit von 4 Jahren (Non call 3 Jahre). Die Raiffeisen Bank International AG wird mit A2 bzw. A- gerated. Die Stückelung der Anleihe beträgt 100.000 Euro. Anwendbares Recht: Deutsches Recht. Die Anleiheemission wird von Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, J.P. Morgan, RBI und SocGen begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 230 bp gegenüber Mid Swap.

https://www.rbinternational.com/de/raiffeisen.html



Santander emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe, ebenfalls Senior Preferred, mit ener Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 210 bp. Stückelung: 100.000 GBP, Listing: Euronext Dublin. Bookrunner sind Santander, HSBC, Lloyds und RBC Capital Markets.

https://www.santander.com/en/home



Die spanische Ibercaja Banco emittiert emittiert eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit (Non call 5,5 Jahre) und einem Volumen von ca. 350 Mio. Euro. Ibercaja Banco wird mit Baa3, BBB- und BBB- gerated. Für die Hybridanleihe wird ein B1 Rating durch Moody´s erwartet. Erwartet wird eine Rendite von ca. 9,625% (bis zum ersten Call Termin). Die Stückelung beträgt 200.000 Euro. Die Transaktion wird von Barclays, HSBC, J.P. Morgan and Morgan Stanley begleitet.

https://www.ibercaja.es/



www.fixed-income.org

Foto: © Raiffeisen Bank International