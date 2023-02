Volvo, Sage, GM und Iliad emittieren Corporate Bonds. Die Volvo Treasury AB (Garant Volvo AB) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 70 bp gegenüber Mid Swap. Erwartete Ratings: A2, A-. ISIN: XS2583352443, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing Luxemburg, Bookrunners: Credit Agricole CIB, Daske und UniCredit.



Der Softwarekonzern Sage emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Guidance: Mid Swap +120 bis 125 bp. Sage wird von S&P mit BBB+ gerated. ISIN XS2587306403, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, englisches Recht, Bookrunners: Bank of America, HSBC, Lloyds, Standard Chartered.



GM Financial emittiert 6-jährige EUR Benchmark-Anleihe und 3,5-jährige GBP Benchmark-Anleihe.

Die EUR Tranche hat eine Laufzeit bis 15.02.2029, Guidance: Mid Swap +170 bp, ISIN XS2587352340.

Die GBP-Tranche hat eine Laufzeit bis 15.08.2026. Guidance: UKT: +220 bp, ISIN XS2587351706. Erwartet werden folgende Ratings: Baa3, BBB und BBB-. Die Anleihen werden von General Motors Financial Co Inc garantiert. Stückelung 1.000 Euro bzw. GBP, Mindestorder 100.000 Euro bzw. GBP. Bookrunners: Barclays, BNP Paribas, ICBC Standard Bank, IMI, Lloyds und UniCredit



Der französische Internet- und Mobilfunkanbieter Iliad emittiert einen 7-jährigen Corporate Bond (EUR Benchmark). Erwartet wird ein Kupon von 5,875%. Iliad wird mit BB (S&P) und BB (Fitch) gerated. Stückelung 100.000 Euro, Listing Luxemburg, französisches Recht. Bookrunners: BNP Paribas, Commerzbank , J.P. Morgan, RBC Capital Market und Societe Generale.



https://www.fixed-income.org/

Foto: Chevrolet Bolt EV © GM