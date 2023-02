Heute emittieren Eli Lilly, Kellogg, BHP Billiton und United Parcel Service (UPS) USD-Anleihen.



Der Pharmakonzern Eli Lilly begibt eine USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured) mit 4 Tranchen: 3 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre und 40 Jahre. Ratings: A2 und A+. Bookrunners sind Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley. Details:



- 3 Jahre, ISIN: US532457CE69, Initial Price Talk: T +90 bp

- 10 Jahre, ISIN: US532457CF35, IPT: T+ 110 bp

- 10 Jahre, ISIN: US532457CG18, IPT: T+ 130 bp

- 10 Jahre, ISIN: US532457CH90, IPT: T+ 145 bp





Die Kellogg Company begibt eine 10-jährige USD-Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 400 Mio. USD, erwartet wird ein Spread von 175 bp gegenüber Treasuries. Kellogg wird mit Baa2 und BBB gerated. Bookrunners Bank of America, Barclays und Citi.





Die BHP Billiton Finance USA Ltd emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren, 5 Jahren und 10 Jahren (senior unsecured). Die Corporate Bonds werden von der BHP Group Ltd garantiert. Ratings: A2 und A-. Global Coordinator: Barclays, Bookrunners: Barclays, Bank of America, BNP Paribas, MUFG, Santander. Details:



- 3 Jahre, ISIN US055451AY40, IPT: T +80 bp

- 5 Jahre, ISIN US055451AZ15, IPT: T +100 bp

- 10 Jahre, ISIN US055451BA54, IPT: T +130 bp





United Parcel Service Inc (UPS) begibt USD Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren. Ratings: A2 und A. Bookrunners: Barclays, Citi, Morgan Stanley, Societe Generale und WFC Wells Fargo. Details:



- 10 Jahre, ISIN US055451AZ15, Initial Price Talk: T +125 bp (ca. 5,20%)

- 30 Jahre, ISIN US055451BA54, IPT: T + 145 (ca. 5,40%)



Foto: © Jörg Husemann auf Pixabay