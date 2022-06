Die Janus Henderson Group plc (NYSE/ASX: JHG) gibt bekannt, dass Ali Dibadj dem Unternehmen als Chief Executive Officer (CEO) beigetreten ist. Er tritt die Nachfolge von Chief Financial Officer Roger Thompson an, der vom 1. April 2022 bis zum 20. Juni 2022 als Interims-CEO tätig war. Thompson wird seine Rolle als Chief Financial Officer weiter wahrnehmen. Darüber hinaus wurde Dibadj in das Board of Directors des Unternehmens berufen.



Der 47-jährige Ali Dibadj war Chief Financial Officer und Head of Strategy bei AllianceBernstein Holding L.P. (AB), wo er auch als Portfoliomanager für AB Equities tätig war und mit Portfoliounternehmen zusammenarbeitete, um deren Performance in den Bereichen Operations, ESG und Kapitalallokation zu verbessern. Davor war er Senior Research Analyst bei Bernstein Research Services und wurde von Institutional Investor zwölfmal als bester Analyst ausgezeichnet. Bevor er zu AB kam, arbeitete er fast ein Jahrzehnt in Unternehmensberatungen, unter anderem bei McKinsey & Company. Dibadj besitzt einen Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften vom Harvard College und einen Juris Doctor von der Harvard Law School.



Richard Gillingwater, Chairman des Board of Directors, sagt: „Wir freuen uns, Ali Dibadj als unseren neuen CEO bei Janus Henderson begrüßen zu dürfen. Seine Erfolgsbilanz, seine Erfahrung, Fähigkeiten und Visionen sind von unschätzbarem Wert und werden unseren Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele zugutekommen. Wir freuen uns auf seine Impulse und Führungsqualitäten, um die nächste Wachstumsphase von Janus Henderson in einem sich schnell entwickelnden Markt voranzutreiben“



Ali Dibadj, Chief Executive Officer, ergänzt: „Ich fühle mich geehrt und bin stolz vom Vorstand gebeten worden zu sein, dem kompetenten Team von Janus Henderson anzugehören. Seit langem bewundere ich die intellektuelle Integrität von Janus Henderson, das umfassende Research und den Kundenfokus. Janus Henderson ist ein starkes und zukunftsorientiertes Unternehmen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Mitarbeiter, das derzeitige Management-Team, der Vorstand und ich Wachstum und Innovationen erkennen und umsetzen können, die einen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, die Gesellschaft und alle Stakeholder schaffen.“





www.fixed-income.org

Foto: Ali Dibadj Foto: Ali Dibadj

©

Janus Henderson









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.