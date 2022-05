Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute das erste Closing des Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) bei 476 Mio. USD (ca. 450 Mio. Euro) bekannt gegeben. Der AAPSL ist der erste Private Credit-Fonds der AllianzGI im asiatisch-pazifischen Raum, der es institutionellen Investoren ermöglicht, an der Seite der Allianz zu investieren. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf wachstumsstarken Unternehmen mit einer soliden Marktposition, die von der steigenden zugrundeliegenden Nachfrage in Asien profitieren wollen. Es wird erwartet, dass der Fonds bis Ende dieses Jahres sein finales Closing erreichen wird. Das Zielvolumen liegt bei 700 Mio. USD (ca. 650 Mio. Euro).



Emmanuel Deblanc, Global Head of Private Markets bei AllianzGI, sagte: „Die Allianz ist einer der größten Private Debt-Investoren weltweit. Die Popularität von Private Debt hat in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen und hat die jüngste Serie von Marktvolatilitäten bisher recht gut bewältigen können. Private Debt wird auch weiterhin eine entschei-dende Rolle in den Portfolios institutioneller Anleger spielen und ist eine wichtige Säule der Private Markets-Lösungen von AllianzGI. Insbesondere für die asiatischen Kreditmärkte sehen wir enormes Wachstumspotenzial, das unseren institutionellen Kunden überzeugende Chancen bietet.“



Der AAPSL investiert in erstrangig besicherte, erstrangig unbesicherte, zweitrangig besicherte und nachrangige Schuldtitel von gut diversifizierten Unternehmen über ein breites Spektrum von Branchen im asiatisch-pazifischen Raum (ohne China) hinweg, wobei Südostasien, Südasien und Ozeanien die drei Kernregionen der Strategie bilden. Der AAPSL zielt in erster Linie auf Investitionen in Unternehmen ab, die sich über Konjunkturzyklen hinweg als widerstandsfähig erwiesen haben (wie z.B. Telekommunikationstürme, Pharmazeutika, Rechenzentren) oder bei denen nach Phasen der Anspannung eine deutliche Erholung zu erwarten ist (Gesundheitswesen, Bildungswesen, Unternehmenssoftware usw.).



Sumit Bhandari, Lead Portfolio Manager, Asia Private Credit, bei AllianzGI, fügte hinzu: „Wir haben über den gesamten asiatisch-pazifischen Raum hinweg ein bedeutendes Private Credit-Geschäft aufgebaut. Aufgrund unsere Fähigkeit, Darlehen über verschiedene Kapitalstrukturen hinweg zu gewähren, sind wir für Kreditnehmer, die nach maßgeschneiderten Finanzierungslösungen suchen, ein Hauptansprech-partner. Trotz des aktuellen geopolitischen Umfelds halten wir den asiatischen Kreditmarkt unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten für äußerst attraktiv. Wir freuen uns über den weltweiten Zuspruch für diese Strategie von unseren institutionellen Kunden, um ihnen Zugang zu diesem attraktiven Markt zu ermöglichen.“



Der AAPSL wird von AllianzGI's Asia Private Credit Team verwaltet. Dieses Team unter der Leitung von Sumit Bhandari wurde 2018 gegründet, um die Chancen in der Mittelstandsfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum zu nutzen, und konzentriert sich auf die Kreditvergabe an leistungsstarke mittelständische Unternehmen über die komplette Kapitalstruktur und Risikobreite. Bisher hat das Team besicherte Finanzierungslösungen in Höhe von mehr als 500 Mio. USD (ca. 470 Mio. Euro) bereitgestellt.





