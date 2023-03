AllianzGI gibt den Start einer eigenen Plattform für Nachhaltigkeitsdaten bekannt. Die Sustainability Insights Engine – SusIE – unterstreicht die Ambitionen der Firma, für Kunden eine Instanz in Nachhaltigkeitsfragen zu sein.



Die Verfügbarkeit von ESG-Daten hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Inzwischen berichten fast 80 Prozent der weltweit größten Unternehmen und 96 Prozent der globalen Top-250 Unternehmen über Nachhaltigkeit. Die Einbeziehung nicht-finanzieller Faktoren in die Anlageentscheidungen wird somit immer mehr zum Standard, wobei sich Anzahl, Art und Auswahl der zu integrierenden Daten permanent weiterentwickeln. Dies erhöht fortlaufend die Komplexität von Datensystemen und Reporting und erschwert deren Verständnis. Dementsprechend erfordert die bunte und florierende Datenlandschaft ein System zur Strukturierung, Analyse und Nutzung von Nachhaltigkeitsdaten.



Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing, kommentiert: „Die Welt der ESG-Daten wird immer größer und komplexer. Kunden erwarten zu Recht, dass Ihre Vermögensverwalter sie bei der Auswahl und Nutzung der für sie auf Assetklassen-Basis relevanten Daten unterstützen. Dabei müssen immer anspruchsvollere regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Allianz Global Investors wird sein spezielles ESG-Daten-Setup nutzen, um für Kunden aussagekräftige Lösungen zu entwickeln. Damit wollen wir einerseits das Thema „Nachhaltigkeit“ handhabbar machen, andererseits unsere Kunden informieren und die für ihre Ziele jeweils bestgeeigneten Methoden und Analysen ableiten. Für die Gewinnung von Einblicken in Nachhaltigkeit und das Treffen guter Anlageentscheidungen – die neben finanziellen Erträgen auch auf nicht-finanzielle Ergebnisse abzielen – ist eine robuste und flexible Daten-architektur unabdingbar. In dieser Hinsicht ist SusIE ein ‚Game Changer‘ für uns.“



SusIE ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, die modernste Technologie für den Zugang zu ESG-Daten einsetzt. Die Plattform berücksichtigt neben ESG-Daten diverser externer Anbieter auch AllianzGI-eigene Nachhaltigkeits-Ratings und Research-Input. Die Daten werden validiert, weiterverarbeitet und zu einem Datensatz standardisiert, auf den alle verbundenen Systeme wie Front-Office-, Research-, Compliance-, Risiko- und Reporting-Tools zugreifen können. SusIE wurde AllianzGI-intern vom Sustainability Methodologies & Analytics Team entwickelt. In Erwartung eines beträchtlichen Wachstums an ESG-Datenquellen wurde dieses Team im Jahr 2021 gegründet, um mit Blick auf ESG-, Nachhaltigkeits- und Klimafaktoren die hauseigene Daten-Strategie und -Architektur zu entwickeln. In einem ersten Schritt ist die neue Datenplattform von nun an den Investment Professionals von AllianzGI zugänglich.



https://www.green-bonds.com/

Foto: Matt Christensen © AllianzGI