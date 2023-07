Allianz Global Investors (AllianzGI) hat den Fonds Allianz Global Diversified Dividend aufgelegt. Er beruht auf einer rund zehnjährigen, insgesamt mittlerweile 2,8 Milliarden Euro schweren institutionellen Aktienstrategie, die nun auch Privatanlegern zugänglich gemacht wird. Die Strategie legt breit gestreut weltweit in Dividendentiteln an (mehr als 150 Aktien), um attraktive Dividendenausschüttungen sowie eine stabile Performance zu erzielen. Der Fonds und die zugrundeliegende Strategie wurden von Dr. Kai Hirschen, Senior Portfolio Manager im AllianzGI Systematic Equity Team, mitentwickelt und seit Auflage von ihm gemanagt.



Konkret findet die Einzeltitelselektion auf Basis eines systematischen Ansatzes statt, der neben der Höhe insbesondere auf Stabilität und Wachstum von Dividendenzahlungen abzielt und darüber hinaus Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. So wird der Fonds Allianz Global Diversified Dividend aufgrund der Anwendung eines Sustainable & Responsible Investing (SRI) Best-in-Class Ansatzes sowie Mindestaus-schlüssen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-8-Fonds eingestuft. Zusätzlich werden zur Performance-Generierung Investment-stile wie Value oder Momentum berücksichtigt. Abgerundet wird die Portfoliokonstruktion durch das strikte Risikomanagement des AllianzGI Systematic Equity Teams. Die erwirtschafteten Dividenden werden ausgeschüttet, um Anlegern regelmäßige und möglichst stabile Einkommensströme aus ihren Investments zukommen zu lassen.



Sven Schäfer, Head of Wholesale / Retail in Deutschland und Österreich, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere langjährig erfolg-reiche globale Dividendenstrategie, die bisher ausschließlich institutionellen Investoren zur Verfügung stand nun auch Privatkunden anbieten zu können. Das Thema ‚regelmäßige Einkünfte aus Kapitalanlage‘ wird auch in Europa immer wichtiger, und Dividenden sind hierfür hervorragend geeignet. Letztes Jahr wurden weltweit schätzungsweise rund 1.500 Mrd. US-Dollar an Dividenden ausgeschüttet, und von diesem Kuchen können sich auch deutsche und österreichische Anleger etwas gönnen.“



