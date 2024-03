Allianz Global Investors (AllianzGI) ergänzt das Produktangebot im Multi-Asset-Bereich um den Fonds Allianz Global Allocation Opportunities. Dieser erste Multi-Asset-Publikumsfonds mit rein fundamentaler Anlagestrategie wird von Hartwig Kos, Head of Fundamental Multi Asset, gemanagt. Der Fonds folgt einem sehr flexiblen, strategisch-taktischen Ansatz bei der Vermögensallokation, bei dem auf Überzeugung basierende Allokationsentscheidungen um kurzfristige Positionen ergänzt werden. Die Allokation über die verschiedenen Anlageklassen hinweg folgt AllianzGIs nachhaltigem Anlagerahmen, sodass der Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Fonds eingestuft wird.



Im Rahmen des Investmentansatzes kann die Gewichtung von Aktien, Anleihen und Cash im Portfolio sehr flexibel geändert werden, um sich Wirtschaftszyklen folgend erfolgreich zu positionieren. Um die taktische Vermögensallokation zu bestimmen, nutzt das Multi-Asset-Team für alle Anlageklassen fundamentale Analysen aus dem eigenen Haus. Der fundamentale Ansatz der Multi Asset-Strategie erlaubt dabei, flexibel auf sich verändernde Gegebenheiten zu reagieren und zugleich die sich daraus bietenden Opportunitäten zu nutzen. Das ist gerade vor dem Hintergrund sich weiter intensivierender geopolitischer Unsicherheiten, makroökonomischer Divergenzen und einer fortschreitenden Deglobalisierung von großer Bedeutung.



Hartwig Kos, Head of Fundamental Multi Asset, AllianzGI: „Diese Strategie bietet einen ausgewogenen und dennoch dynamischen Investmentansatz, der alle Instrumente der aktiven Asset Allocation einsetzt. Durch die Nutzung des kombinierten Wissens und der Erfahrung der unterschiedlichen Teams von AllianzGI, gepaart mit einem tiefen Verständnis für das Risiko im Portfolio, sind wir überzeugt, dass der Allianz Global Allocation Opportunities den Anlegern ein attraktives Wertversprechen bietet."



Sven Schäfer, Head of Wholesale / Retail Germany & Austria, AllianzGI: „Mit dieser Strategie füllen wir eine Lücke in unserer bestehenden Produktpalette und können Investoren künftig ein überzeugungsbasiertes und flexibles Multi Asset-Produkt anbieten. Kunden, die in einem unsichereren Marktumfeld einen ganzheitlichen Ansatz suchen, können dabei von der Kombination aus unseren erfolgreichen fundamentalen Aktien- und Rentenstrategien sowie von den sich bietenden zusätzlichen taktischen Chancen profitieren.“



Foto: Sven Schäfer © AllianzGI