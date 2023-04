Das schnell wachsende, weltweit tätige Spirituosenunternehmen Amber Beverage Group (ABG) hat zur Finanzierung seines automatischen Hochregallagers den Anleihemarkt in Anspruch genommen. ABG hat eine vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von 30 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 4 Jahren begeben, wobei die Nachfrage der Investoren 45 Mio. Euro überstieg. Die besicherte Anleihe der Amber Beverage Group hat einen Kupon von 7,50% +3M Euribor. Die Signet Bank (Lettland) fungierte als Arrangeur für die Anleiheemission.



Amber Beverage Group



Die Amber Beverage Group hat sich zu einem Global Player im Bereich der alkoholischen Getränke entwickelt und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Die wichtigsten Marken von ABG sind Rooster Rojo Tequila, KAH Tequila, Moskovskaya Wodka, The Irishman Whiskey, Writers' Tears Whiskey, Riga Black Balsam, Cross Keys Gin und Cosmopolitan Diva.



Jekaterina Stuģe, CEO der Amber Beverage Group, sagte: „Unser Eintritt in den Anleihemarkt ist ein wichtiger Schritt für die Amber Beverage Group. Wir vertreiben 1.400 eigene und fremde Getränkeprodukte, und unsere Logistik- und Vertriebsaktivitäten weltweit sind bereits beeindruckend. Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung auf dem Weg zu einer Position unter den Top 10 der Spirituosenunternehmen weltweit wollen wir unsere Effizienz weiter steigern. Wir streben nicht nur reibungslose und kostengünstige Prozesse an, sondern auch Systeme, die zeitgemäß, modern und nachhaltig sind. Wir prüfen weiterhin verschiedene M&A-Transaktionen und auch wichtige Entwicklungsprojekte wie das fortschrittliche, automatisierte Lagerprojekt.



„Der Erlös aus der Anleiheemission wird für den Bau eines modernen, 24.000 Quadratmeter großen, vollautomatischen Logistikzentrums verwendet. Es wird sich im Freihafen von Riga, Lettland, befinden. In Riga ist auch die ABG-Zentrale. Die neue Anlage wird die Lagerkapazität um etwa 30% von 25.000 auf 35.000 Paletten erhöhen und die Effizienz der Gruppe verbessern. Es wird mit modernster Technik ausgestattet sein, die von einem leistungsfähigen Lagerverwaltungssystem gesteuert wird. Die Lagertechnik wird von Jungheinrich geliefert und kostet 15 Mio. Euro.



Roberts Idelsons, CEO der Signet Bank, sagte: „Wir freuen uns, ein so wachstumsstarkes Unternehmen auf den baltischen Kapitalmärkten einzuführen. Die Anleihe der Amber Beverage Group wurde von privaten und institutionellen Anlegern aus allen drei baltischen Ländern außergewöhnlich stark nachgefragt. Die Gesamtnachfrage belief sich auf über 45 Mio. Euro, und mehr als 100 Anleger beteiligten sich an der Emission. Dies zeigt das enorme Potenzial des baltischen Kapitalmarktes für Unternehmen verschiedener Größen und Branchen, um Finanzmittel für ihre Entwicklungspläne zu beschaffen. Die Amber Beverage Group mit ihrer starken Position in der Branche und ihren ehrgeizigen Expansionsplänen ist ein Beispiel für andere ehrgeizige baltische Unternehmen, wie die Kapitalmärkte als Sprungbrett zur Erreichung langfristiger Ziele und als echte Alternative zu Bankkrediten dienen können. Wir gratulieren der Amber Beverage Group zu ihrer erfolgreichen Platzierung und freuen uns auf einen regen Handel nach der geplanten Notierung der Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Nasdaq Riga".



Nach den vorläufigen Finanzzahlen für das Jahr 2022 erzielt die Amber Beverage Group einen Umsatz von 365,8 Mio. Euro und ein EBITDA von 42,3 Mio. Euro im Jahr 2022. Die Gruppe produziert, füllt ab, vermarktet, vertreibt, exportiert und verkauft ein umfassendes Getränkesortiment, das von Premium-Wodka und Schaumweinen bis hin zu mexikanischen Tequila-Spezialitäten und Irish Whiskey reicht. Die Amber Beverage Group ist in 16 Ländern tätig, darunter Österreich, Australien, die baltischen Staaten, Deutschland, Irland, Mexiko und das Vereinigte Königreich.



www.fixed-income.org

Foto: © Amber Beverage Group