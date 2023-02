Die American Airlines, Inc. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 750 Mio. USD (First Lien Senior Secured). American Airlines wird mit Ba3, B- und B gerated. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt. Joint Bookrunners: Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, ICBC, Sumitomo Mitsui Banking Corp, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Standard Chartered, Mitsubishi UFJ Financial, HSBC, US Bancorp und Bank of Texas.

