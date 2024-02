Amundi hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Alpha Associates, einem unabhängigen Vermögensverwalter von Privatmarkt-Multi-Manager-Anlagelösungen, unterzeichnet. Die Akquisition wird Amundi mit einem 70-köpfigen Experten-Team, einem verwalteten Vermögen von rund 20 Mrd. Euro, einem erweiterten Multi-Manager-Angebot in den Anlageklassen Private Debt, Infrastruktur, Real Estate, Private Equity und Venture Capital sowie einer größeren Kundenbasis und geografischen Reichweite zu einem führenden europäischen Privatmarkt-Anbieter machen. Außerdem stärkt Amundi durch die Akquisition die im derzeitigen Marktumfeld wichtige Präsenz im Sekundärmarkt. Amundi erweitert mit der Akquisition zudem sein Angebot an Privatmarktfonds und maßgeschneiderten Lösungen für bestehende institutionelle Kunden weltweit und treibt die Entwicklung geeigneter Privatmarktprodukte für Privatanleger voran.



Zusammenschluss zweier komplementärer Anbieter



Alpha Associates ist ein 2004 gegründeter und in Zürich ansässiger, eigentümergeführter Spezialist für Privatmarkt-Multi-Manager-Lösungen mit einem verwalteten Vermögen von aktuell 8,5 Mrd. Euro. Alpha Associates bedient mehr als 100 institutionellen Kunden – insbesondere Pensionseinrichtungen und Versicherungen mit Schwerpunk in der Schweiz, Deutschland und Österreich – mit differenzierten Funds-of-Funds-Lösungen in den Anlageklassen Private Debt, Infrastruktur und Private Equity.



Diese Expertise wird mit dem bestehenden Privatmarkt-Multi-Manager-Setup von Amundi zusammengeführt: ein engagiertes Team mit Sitz in Paris, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, das aktuell ein Vermögen von 12 Mrd. Euro für institutionelle Kunden hauptsächlich in Frankreich, Italien und Spanien verwaltet. Im Rahmen der Transaktion werden die Multi-Manager-Aktivitäten von Amundi und Alpha Associates im Privatmarkt in einem neuen Geschäftsbereich zusammengefasst.



Breiteres Angebot in einem von langfristigen Trends profitierenden Wachstumsmarkt



Die Privatmärkte zählten in den letzten Jahren zu den wachstumsstärksten Bereichen in der Vermögensverwaltung – angetrieben durch den Wunsch von Investoren, ihre Portfolios mit alternativen Anlageklassen zu diversifizieren, die über den Zyklus hinweg nachweislich attraktive Renditen bei geringer Volatilität bieten. Multi-Manager-Lösungen können sie dabei unterstützen, indem sie Zugang zu einem breiteren Spektrum an Managementkompetenzen und damit zu einer breiteren Diversifikation und einem verbesserten Risikoprofil bieten. Zudem können sie auch Privatanlegern, die bisher nur unzureichend in Real-Asset-Produkte investieren konnten, den Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglichen.



Eine Transaktion, die erheblichen Wert schafft



In Übereinstimmung mit den strategischen Plänen und der finanziellen Disziplin von Amundi wird die Transaktion dank Umsatzsynergien und dem starkem Wachstumspotenzial einen erheblichen Wertzuwachs schaffen. Die Kapitalrendite wird im dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion unter Berücksichtigung von Umsatzsynergien bei über 13% liegen.



Die Transaktion sollte vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen bis zum dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein.



Valerie Baudson, Chief Executive Officer von Amundi, kommentiert: „Privatmärkte haben in der Asset-Management-Branche in den letzten Jahren ein anhaltendes Wachstum verzeichnet, da Anleger ihre Portfolio-Allokation in diese Anlageklasse erhöht haben. Zudem dürfte das Segment auch von der Nachfrage von Privatanlegern nach Real-Asset-Lösungen profitieren. Die Übernahme von Alpha Associates wird es Amundi daher ermöglichen, seine Kundenbasis, die Kompetenzen und das Produktangebot in einem vielversprechenden Markt erheblich auszubauen. Im Einklang mit unserem strategischen Ziel, unsere Präsenz in den Bereichen Alternative und Real Assets in Europa auszubauen, können wir durch diesen Schritt für unsere Kunden und Aktionäre einen erheblichen Mehrwert schaffen."



Dominique Carrel-Billiard, Head of Alternative und Real Assets bei Amundi, fügt hinzu: „Wir freuen uns, die erfahrenen Teams von Alpha Associates willkommen zu heißen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Multi-Manager-Modell ist dank der Diversifikation hinsichtlich Anlageklassen und Zielfondsmanagern sehr widerstandsfähig. Neben dem signifikanten Wachstumspotenzial für institutionelle Kunden eignet es sich auch für den Privatanlegermarkt. Der erweiterte Geschäftsbereich Amundi Alternative & Real Assets wird ideal positioniert sein, um die Bedürfnisse einer wachsenden Zahl von Kunden zu bedienen und vom starken Rückenwind in der Branche zu profitieren."



Peter Derendinger, Gründungspartner und CEO von Alpha Associates, der das gemeinsame Geschäftsfeld leiten wird, erklärt: „Wir freuen uns, zu Amundi zu stoßen, um einen der führenden Asset Manager weltweit bei seinem strategischen Ziel zu unterstützen, die Position im Privatmarkt auszubauen. Alpha Associates teilt mit Amundi den Anspruch, hervorragende risikoadjustierte Renditen für Kunden zu erwirtschaften."



