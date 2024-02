Media Central verfügt über zwei Geschäftsbereiche, das physische Verteilen von Werbung an Haushalte sowie dem digitalen Äquivalent. Die Margen sind dabei sehr auskömmlich und wir rechnen mit steigenden EBITDA-Werten. Eine Akquisition in Italien 2023 machte Media Central zum Marktführer in Europa. Der Media Central Floater 23/27 wird mit 3M Euribor +900 bp verzinst und hat eine Laufzeit bis Juni 2027.



Novafives ist ein gelungener Turn-around und für das Gesamtjahr 2023 rechnen wir mit einem EBITDA deutlich über Vorjahr (> 140 Mio. Euro), zudem wird sich eine französische staatliche Institution am Eigenkapital beteiligen, womit wir im Q2 2024 rechnen. Novafives ist ein internationaler Industrietechnik-Konzern, die Produkte werden in Fabriken eingebaut, Novafives profitiert von der Energiewende und Digitalisierung . Der Novafives-Floater 18/25 wird mit 450 bp über 3M Euribor verzinst, die Anleihe hat eine Laufzeit bis Juni 2025, aktuelle Kurse um 99%.



International Personal Finance (IPF) ist eine in UK börsengelistete Firma, welche Konsumentenkredite in Osteuropa und Mexico vergibt. IPF hat von allen Akteuren auf diesem Markt die stärkste Bilanz (ca. 40-50% Eigenkapital) und eine eher konservative Geschäftspolitik. Das Management ist durch Aktienbesitz an einer langfristigen Entwicklung interessiert. Das Macro-Umfeld hat sich für IPF durch starke Lohnerhöhungen der letzten Jahre verbessert. Die 9,75% IPF-Anleihe 20/25 hat eine Laufzeit bis Dezember 2025 und bietet eine Rendite von ca. 9,9%.

Anleihe ISIN Rating Kurs Rendite Media Central FRN 23/27* NO0012940347 -- 99,73% 13,7% Novafives FRN 18/25** XS1713466149 B+ 98,895% 9,2% 9,75% Int. Personal Finance 20/25 XS2256977013 Ba3, BB- 99,968% 9,9%

*) FRN, 9,00% +3M Euribor, aktueller Kupon 13,666%

**) FRN, 4,50% +3M Euribor, aktueller Kupon 8,425%



Die Experten sind in den genannten Anleihen investiert oder haben ein Mandatsverhältnis mit den Emittenten.

