Als marktführender Heizkostenablesedienst in der DACH-Region verfügt Techem über ein äußerst krisenresistentes Geschäftsmodell. Der aktuell laufende Verkaufsprozess lässt eine vorzeitige Kündigung der 6,00% Techem-Anleihe 18/26 noch 2024 zum Kurs von 100% erwarten. Die Anleihe ist als Kurzläufer mit 6,00% Kupon und unterdurchschnittlicher Kursschwankung zu betrachten.



Mutares (ISIN NO0012530965) ist eine Beteiligungsgesellschaft für Unternehmen in Turnaround-Situationen mit erfolgreichem Track Record. Aufgrund der Geschäftsmodellrisiken verfügt die Mutares-Anleihe über eine äußerst attraktive Rendite von über 10%. Die variable Verzinsung ist ein wertvoller Schutz, falls das Zinsniveau nicht so stark zurückgehen sollte, wie im Anleihenmarkt derzeit eingepreist ist.



Grand City Properties Hybridanleihe (ISIN XS1491364953): Als Wohnimmobilien-Bestandshalter mit stabilen bis steigenden monatlichen Mieteinnahmen ist Grand City Properties ein Profiteur der aktuellen Wohnungsknappheit besonders in den Metropolregionen. Trotz der leichten Bewertungsabschläge auf das Immobilienvermögen in Folge der Zinswende verfügt das Unternehmen über ein stabiles Investment Grade-Rating von BBB+. Die Hybridanleihe verfügt über eine laufende Verzinsung von knapp 9% (Kupon 6,332% bezogen auf aktuelles Kursniveau von ca. 71%) und bietet zusätzlich erhebliches Kurspotenzial im Falle eines fallenden Zinsniveaus in Verbindung mit einer sich verschlechternden Konjunktur.

Anleihe ISIN Rating Kurs Rendite 6,00% Techem 18/26 XS1859258383 B+ 100,065% 6,0% Mutares 23/27 FRN* NO0012530965 -- 105,65% 10,8% 6,332% Grand City Properties Hybrid NO0012530965 BBB+ 71,21% 8,9%

*) FRN, 8,50% +3M Euribor, aktueller Kupon 12,425%



Disclaimer:

Die Experten sind in den genannten Anleihen investiert oder haben ein Mandatsverhältnis mit den Emittenten.

Foto: Norbert Schmidt (rechts) und Gerhard Mayer (links), Heemann Vermögensverwaltung

