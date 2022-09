Die Semper idem Underberg AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Der Kupon wird zwischen 5,00% bis 6,00% p. a. betragen. Der endgültige Kupon und der Gesamtnennbetrag sollen bis spätestens 28. September 2022 festgelegt und veröffentlicht werden. Aufgrund vergleichsweise schwacher Kennzahlen muss das Risiko eines Investments jedoch als hoch eingestuft werden.



Transaktionsstruktur

Neben einem öffentlichen Angebot und einem Privatplacement gibt es ein Umtauschangebot für Inhaber der Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN DE000A2YPAJ3). Jede eingetauschte Anleihe erhält eine Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro, also einmalig 1,75%. Diese setzt sich zusammen aus einem Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe 2018/24 bzw. je Anleihe 2019/25 und einer Prämie von 1% (auf den Ausgabekurs von 100%) der neuen Anleihe.



Unternehmen

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen für alkoholische und nichtalkoholische Getränke mit dem Schwerpunkt Spirituosen. Zu den wichtigsten Marken zähen Underberg, Asbach, Pitu, XuXu und Grasovka, die durch Distributionsmarken wie Amarula, Bols und Southern Comfort ergänzt werden. Alleinige Gesellschafterin ist die Underberg GmbH & Co. KG, mit welcher ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht und die als Zwischenholding für die Konzernobergesellschaft Underberg AG (mit Sitz in der Schweiz) fungiert.



Geschäftsentwicklung

Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021/2022 (zum 31.03.) mit durchschnittlich 186 Mitarbeitern einen Umsatz von 141,0 Mio. Euro (Vorjahr: 120,3 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 4,3 Mio. Euro (Vorjahr: 5,9 Mio. Euro). Die Ertragslage im Geschäftsjahr 2020/2021 war wesentlich durch positive nichtwiederkehrenden Effekte aus dem Verkauf der Marke Leibwächter beeinflusst.



Stärken

-starke Marken wie Underberg, Asbach, Pitu

-vergleichsweise positive Historie als Anleiheemittent

-Reduzierung der (Bank-)Verschuldung und des Net Debt/EBITDA



Schwächen

-sehr schwache Kennzahlen

-niedriger Kupon

-schlechteste Kapitalmarktkommunikation von allen aktuellen Neuemissionen

-Verzinsung ist keinesfalls risikoadäquat

-starker Anstieg von Rohstoff-, Glas- und Verpackungskosten, eingeschränkte Verfügbarkeit von Glas



Fazit:

Die Kennzahlen der Semper idem Underberg AG sind nicht gut. Die Verzinsung ist nicht risikoadäquat. Hinzu kommt eine erschreckend schlechte Kapitalmarktkommunikation. Die Gesellschaft hat zuletzt im Juni 2018 Zahlen über DGAP veröffentlicht.



Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der gesamten Kapitalmarkthistorie von Semper idem Underberg die Zahlen nie besonders gut waren, sich die Anleihen aber erstaunlich gut entwickelt haben. Das Risiko eines Investments muss aber als hoch eingestuft werden. Im derzeitigen Marktumfeld bieten viele Anleihen mit besseren Kennzahlen erheblich höhere, teils deutlich zweistellige, Renditen.



Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/



Kennzahlen Semper idem Underberg

Kennzahl Wert Empfehlung* Net Debt/EBITDA 4,7 max. 6 Interest Coverage Ratio 1,7 mind. 2,5 Gesamtkapitalrendite 4,59% k. A.

Quelle: Unternehmensangaben, Creditreform Rating

*) im ehemaligen Best Practice Guide für Unternehmensanleihen im Entry Standard



Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emittentin Semper idem Underberg AG Kupon 5,00% bis 6,00%, Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist Zeichnungsfrist 19.09.–28.09.2022 Umtauschangebot 29.08.–26.09.2022 Umtauschprämie 1,75% (einmalig) Laufzeit 07.10.2028 Zielvolumen bis zu 75 Mio. Euro Rating BB- (von Creditreform Rating) ISIN / WKN DE000A30VMF2 / A30VMF Stückelung 1.000 Euro Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Listing Open Market Internet www.semper-idem-underberg.com







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.