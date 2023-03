Die börsennotierte Private Equity-Holding Mutares SE & Co. KGaA, München, emittiert eine 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Die neue Anleihe hat einen Kupon von 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor. Neben einem öffentlichen Angebot ist auch ein Umtauschangebot vorgesehen. Anleger können die Mutares-Anleihe 2020/2024 in die neue Anleihe 2023/2027 tauschen und erhalten zusätzlich eine einmalige Prämie von 1,5%. Neben dem zweistelligen Kupon spricht der starke Track Rekord am Kapitalmarkt für ein Investment in die neue Anleihe.



Unternehmen

Mutares erwirbt mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Die Gesellschaft hat neben dem Firmensitz in München auch Büros in Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien.



Im Fokus von Mutares stehen europäische Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial, die bereits ein etabliertes Geschäftsmodell, häufig kombiniert mit einer starken Marke, besitzen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen oder Teilen von Konzernen mit einem Umsatz von 100 bis 750 Mio. Euro aus folgenden Segmenten:



- Automotive & Mobility

- Technology & Engineering

- Goods & Services



Mutares erzielt in der Holding Umsätze durch Beratungseinnahmen und Managementgebühren, durch Dividenden der Portfoliounternehmen, wenn diese nach erfolgter Restrukturierung wieder dividendenfähig sind und durch den anschließenden Verkauf der Portfoliounternehmen.



Transaktionsdetails

Die Mutares SE & Co. KGaA begibt eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 125 Mio. Euro. Die Anleiheemission dient u.a. zur vorzeitigen Ablösung der Murates-Anleihe 2020/2024 (ISIN NO0010872864, WKN A254QY) sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen.



Die Gläubiger der Anleihe 2020/2024 können im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe 2023/2027 tauschen. Die Umtauschfrist endet voraussichtlich am 16. März 2023, 18:00 Uhr. Für jede eingetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2020/2024 im Nennbetrag von 1.000 Euro erhalten Anleihegläubiger eine Schuldverschreibung der neuen Anleihe im Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich einem Zusatzbetrag von 15 Euro in bar, also einmalig 1,5%. Darüber hinaus erhalten die Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2024 die Stückzinsen bis zum Ausgabetag der neuen Anleihe.



Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe beginnt am 14. März 2023 und endet voraussichtlich am 21. März 2023, 12:00 Uhr. (Privat-)Anleger können über DirectPlace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, ordern. D.h. Anleger können die neue Anleihe via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Die neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht.



Die Joint Lead Managers Arctic Securities AS und Pareto Securities AS bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung an.



Die neue Anleihe hat einen Kupon von 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor. Der endgültige Zinssatz der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 21. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt werden.



Als Transaktionssicherheit dienen Pfandrechte der Emittentin an den Anteilen jeder wesentlichen Konzerngesellschaft sowie Sicherheitsabtretungen aller konzerninternen Darlehen, die die Emittentin wesentlichen Konzerngesellschaften gewährt hat.



Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2022 war insbesondere von einer erneut hohen Transaktionsaktivität geprägt. Mit zwölf vereinbarten bzw. abgeschlossenen Akquisitionen befindet sich Mutares auf Kurs, die Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2022 zu erreichen.



Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding aus Beratungsleistungen an verbundene Unternehmen und Management Fees stiegen in den ersten neun Monaten 2022 um 28% auf 45,5 Mio. Euro (Vorjahr: 35,6 Mio. Euro) an. Der Anstieg ist eine Folge der hohen Transaktionsaktivität und eines dadurch vergrößerten Portfolios. Umsatzerlöse und Dividenden aus dem Portfolio ergeben das sogenannte Portfolio Income, welches sich für die ersten neun Monate 2022 auf 49,4 Mio. Euro (Vorjahr: 36,0 Mio. Euro) belief. Damit ergibt sich ein Nettoergebnis der Mutares-Holding für die ersten neun Monate 2022 von 16,2 Mio. Euro, gegenüber 17,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Während im Vorjahreszeitraum aus dem Verkauf der Anteile an der STS Group AG ein deutlich positiver Effekt resultierte, zeichnet im Berichtszeitraum das ausgebaute Beratungsgeschäft verantwortlich für einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag. Gleichzeitig werden für das vierte Quartal 2022 noch Dividenden von Portfoliounternehmen sowie Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen erwartet.



Der Mutares-Konzern erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 Umsatzerlöse von 2.677,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1.762,7 Mio. Euro). Der deutliche Zuwachs basiert vor allem auf der hohen Transaktionsaktivität im zweiten Halbjahr 2021 sowie im Berichtszeitraum.



Im Geschäftsjahr 2022 hat Mutares 14 Unternehmen übernommen und fünf verkauft. Für 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. Euro erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150 Mio. Euro erwartet.



Stärken

- starker Track Record am Kapitalmarkt

- hohe Transparenz durch Börsennotierung der Aktie

- hoher variabler Kupon, der sich am Euribor orientiert

- Anleihe ist besichert



Schwächen

- hohe Energiepreise und konjunkturelle Risiken könnten die Entwicklung von Portfoliounternehmen negativ beeinflussen

- Portfoliounternehmen, die sich ohnehin in einer Restrukturierungssituation befinden, könnten von einer konjunkturellen Eintrübung besonders hart getroffen werden



Fazit:

Mutares hat bereits eine Vielzahl von Transaktionen durchgeführt und verfügt über einen starken Track Record am Kapitalmarkt. Die Gesellschaft bietet durch die Börsennotierung der Aktie ein hohes Maß an Transparenz, das Management zählt selbst zu den größten Aktionären. Und endlich hat eine Anleihe, die öffentlich platziert wird, einen variablen Kupon, der sich am Euribor orientiert und Anlegern einen gewissen Schutz in Zeiten hoher Inflation bietet. Es gibt konjunkturelle Risiken. Insgesamt dürfte die Anleihe aber für risikobewusste Anleger interessant sein.



Mutares – Geschäftsentwicklung

Konzernumsatz Jahresüberschuss (Einzelabschluss Mutares Holding) 2021 2,5 Mrd. Euro 51 Mio. Euro 2022e ca. 4,0 Mrd. Euro 72–88 Mio. Euro 2025e ca. 7,0 Mrd. Euro 125–150 Mio. Euro

Quelle: Unternehmensangaben



Eckdaten der Mutares-Anleihe 2023/2027