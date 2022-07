Nach den erfolgreichen Anleiheemissionen von 4finance, Eleving Group und IuteCredit, die u.a. im Bereich Konsumentenkredite tätig sind, plant auch PlusPlus Capital, Tallinn, ein Spezialist für Non Performing Loans, eine besicherte 4-jährige High Yield-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite im niedrigen zweistelligen Bereich (mindestens 10% p.a.).



Unternehmen

PlusPlus Capital wurde 2010 in Estland gegründet und kauft NPL- (Non Performing Loans) Portfolios von Banken, Telekommunikationsunternehmen und anderen Unternehmen, z.B. Anbietern von Konsumentenkrediten. PlusPlus konzentriert sich dabei auf Forderungen gegen Privatpersonen. Die durchschnittliche Forderungshöhe beträgt ca. 3.000 Euro. Die angekauften Portfolios stammen u.a. aus Krediten, Kreditkartenschulden, Ratenkaufverträgen, Leasing- und Telekommunikationsverträgen. 37% des Kreditvolumens stammen aus Estland, 31% aus Litauen, 28% aus Lettland und 4% aus Finnland.



Ziel ist es, die Kredite zu restrukturieren und erschwingliche Zahlungspläne zu vereinbaren. Kunden werden ermutigt, bei Bedarf eine Anpassung bestehender Vereinbarungen zu beantragen und werden wieder kreditwürdig. Die Gesellschaft arbeitet in einem hohen Maße automatisiert und datenbasiert. PlusPlus hat 2018 einen „Self Service“ eingeführt, der von Kunden gut angenommen wird. Die vom Kreditnehmer selbst gewählten Rückzahlungshöhen führen zu einer etwas 2,5-fach höheren Zahlungsmoral der Kreditnehmer. Weniger als 10% des Kreditvolumens im Self Service muss eingeklagt werden.



PlusPlus kauft die Portfolios zu etwas 70% des Nominalwertes, wobei i.d.R. nochmals 20% nicht gezahlter Zinsen aufgelaufen sind. Es werden monatliche Zahlungen mit dem Kreditnehmer vereinbart, so dass im weiteren Verlauf noch etwa 59% an Zinsen und Gebühren hinzukommen, also in Summe 179%. Im Durchschnitt erhält PlusPlus etwa 170% der ursprünglichen Forderung. Ziel ist ein Rückfluss von mindestens 2,5 und ein IRR von mindestens 30%.



Transaktionsstruktur

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren im Baltikum mehrere nicht börsennotierte Anleihen platziert, die zwischen Oktober 2022 und Oktober 2024 fällig und mit 9% bis 12% verzinst werden. Diese Anleihen haben ein Volumen von insgesamt 50 Mio. Euro. Den bisherigen Anleiheinvestoren wird ein Tausch in die neue Anleihe angeboten, so dass bis zu 50 Mio. Euro der bis zu 75 Mio. Euro aus dem Umtausch der ausstehenden Anleihen kommen könnten. Da die ausstehenden Anleihen nicht börsennotiert sind und die neue Anleihe bessere Covenants hat, kann von einer hohen Umtauschquote ausgegangen werden. Frisches Anleihekapital soll entsprechend bis zu 25 Mio. Euro hinzukommen.



Aktuelle Entwicklungen

In den vergangenen Monaten ist die Inflation im Baltikum deutlich gestiegen, hieraus ergeben sich für PlusPlus auch Chancen beim Ankauf und dem Management der Portfolios.



Die Gesellschaft hat im Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung um 12 Mio. Euro bei ausgewählten Investoren im Baltikum und Finnland durchgeführt und im Februar 2022 um 3,6 Mio. Euro. Das Eigenkapital ist entsprechend zum 31.03.2022 auf 44,4 Mio. Euro gestiegen. Im März wurde Kaarel Raik zum CEO berufen, der von der Swedbank kommt.



Fazit:

Mit PlusPlus Capital bereichert ein Anleiheemittent den Kapitalmarkt, der in einer spannenden Nische tätig ist und von den negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eher profitieren könnte. Ein Großteil des Anleihevolumens dürfte aus dem Umtausch bestehender Anleihen kommen. Die Gesellschaft war in den vergangenen Jahren stets profitabel, hat das Eigenkapital und das Management deutlich verstärkt. Die Kennzahlen hatten jedoch kein zufriedenstellendes Niveau, insbesondere die EBITDA Interest Coverage Ratio. Diese sollte sich aber verbessern, schließlich ist zum Jahresende in den Covenants ein Wert von mindestens 1,5 vorgesehen.



PlusPlus – Geschäftsentwicklung

2018 2019 2020 2021 3M 2021 3M 2022 Umsatz 12,8 24,2 22,0 26,5 4,4 5,1 Operating Profit 7,9 16,2 14,1 16,8 3,1 3,5 Net Debt/adj. EBITDA 7,4 7,9 5,6 4,9 k.A. 4,9 Interest Coverage Ratio 1,0 1,0 1,5 1,3 k.A. 1,3

Quelle: Unternehmensangaben, Umsatz und Operating Profit in Mio. Euro



Eckdaten der neuen PlusPlus-Anleihe

Emittent PlusPlus Capital Financial S.à r.l., Luxemburg Status besichert Kupon n. bek., im niedrigen zweistelligen Bereich erwartet (mind. 10% p.a.) Emissionsvolumen bis zu 75 Mio. Euro, davon bis zu 50 Mio. Euro aus Umtausch Laufzeit 4 Jahre Garanten AS PlusPlus Capital und ihre Tochtergesellschaften Anwendbares Recht Luxemburger Recht Covenants EBITDA Interest Coverage: zum 30.09. mind. 1,25,

ab 31.12.2022 mind. 1,5,

EK-Quote mind. 20%,

Net Leverage max. 6 Stückelung 1.000 Euro Mindestorder bei Emission: 100.000 Euro Listing Open Market, Frankfurt Financial Adivor Aalto Capital Bookrunner Gottex Brokers SA, STX Fixed Income B.V., AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG and Adamant Capital Partners AD. Internet https://pluspluscapital.eu/







