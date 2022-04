Der Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu bis zu 34,107 Mio. Euro, einer Laufzeit bis 05.07.2027 und einem Kupon von 5,50% p.a. Die Anleihe beinhaltet einen Bundesliga-Bonus, eine einmalige Bonuszahlung von 2,00% bei einem Aufstieg der des FC Schalke 04 in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/2026.



Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2022/2027 (WKN A3MQS4/ISIN DE000A3MQS49) wurde durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und der BaFin notifiziert. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2016/2023 (Zinssatz 5,00% p.a.) gleichen Volumens verwendet werden. Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot. Demnach erhalten die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe (WKN A2AA04/DE000A2AA048) die Möglichkeit, ihre Stücke in die neue Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/2023 im Nennwert von 1.000 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2022/2027 im Nennwert von ebenfalls 1.000 Euro sowie einen einmaligen Bonus in Höhe von 15 Euro sowie die Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen bis zum 14. April 2022 (ausschließlich). Das Umtauschangebot endet am 8. April 2022.



Interessierte Anleger aus Deutschland, Luxemburg und Österreich können über die Webseite anleihe.schalke04.de (bis 8. April 2022) sowie über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (bis 13. April 2022) zeichnen. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro erhält der Anleger zusätzlich einen einmaligen Zeichnungsbonus in Höhe von 5 Euro. Es ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2022/2027 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board geplant. Wünschenswert sei es, so Christina Rühl-Hamers, mit Umtausch- und Neuzeichnungsangebot mindestens einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag einzusammeln.



Die Vermögens- und Ertragssituation des FC Schalke 04 ist jedoch deutlich angespannt. Der Umsatz betrug 2021 im Konzern 167,1 Mio. Euro, nach 174,6 Mio. Euro im Jahr 2020. Der Konzernjahresfehlbetrag betrug 17,8 Mio. Euro, nach einem Fehlbetrag von 52,6 Mio. Euro. Das Eigenkapital beträgt im Konzern -94,1 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 212,7 Mio. Euro. Angesichts dieser Zahlen ist die neue Schalke-Anleihe als höchstriskant einzustufen. Das Angebot gleicht eher einer Sportwette mit einer eigentümlichen Quote als einem ernsthaften Anleiheinvestment.



Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 steht zum Download unter schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/anleihe-2022/ zur Verfügung.



Eckdaten der neuen Schalke 04-Anleihe

Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Kupon 5,50% p.a. Umtauschfrist 18.03.–08.04.2022 Zeichnungsfrist bis 08.04.2022 (über Webseite von Schalke),

bis 13.04.2022 über Börse Frankfurt Valuta / Notierungsaufnahme 14.04.2022 Laufzeit bis 05.07.2027 Emissionsvolumen bis zu 34,107 Mio. Euro WKN / ISIN A3MQS4 / DE000A3MQS49 Stückelung 1.000 Euro Listing Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse







