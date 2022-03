Die SUNfarming GmbH begibt eine neue 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,00% p.a. (ISIN DE000A3MQM78) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Gesellschaft profitiert von der dringenden Notwendigkeit eines massiven Ausbaus erneuerbarer Energien („Freiheitsenergien“), einem Schwerpunkt bei deutschen Projekten und einem positiven Track Rekord der SUNfarming-Anleihe 2020/25.



Zeichnungsmöglichkeiten

Interessierte Anleger können im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg ihre Kauforders bis zum 12. März 2022 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie während der Angebotsfrist, bis zum 6. Januar 2023, bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) platzieren.



Zudem kann die neue Anleihe bis zum 10. März 2022, 12 Uhr, über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. D.h. interessierte Anleger können die Anleihe via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.



Die neue Anleihe 2022/2027 soll voraussichtlich am 14. März 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Mittelverwendung

Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe. Die zufließenden Mittel werden überwiegend für die Projektentwicklungskosten deutscher Projekte eingesetzt. Die Umsetzung der Projekte soll in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen. Ausgehend von aktuell ca. 690 MW im Aufstellungsbeschluss des Plangenehmigungsverfahrens befindliche Projekte werden mit der beabsichtigten Anleihe die weiteren Planungskosten bis zur Baureife abgesichert. Bei den Projekten mit Aufstellungsbeschluss handelt es sich um rund 20 Einzelprojekte, welche in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lokalisiert sind.



Stärken

- Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen

- positiver Track Record am Kapitalmarkt (positive Entwicklung der SUNfarming-Anleihe 2020/25)

- starke Projektpipeline von ca. 2,3 GW

- Gesellschaft profitiert von der dringenden Notwendigkeit für Investments in erneuerbare Energien („Freiheitsenergien“)



Schwächen

- branchentypische Projektrisiken

- Informationsniveau hat gegenüber der letzten Anleiheemission nachgelassen (kein Research, keine bondspezifischen Kennzahlen)



Fazit:

SUNfarming hat eine starke Projektpipeline. Ein Großteil der Projekte befindet sich in Deutschland und deutsche Projekte sind bei Investoren sehr gefragt. Die Gesellschaft profitiert zudem von der dringenden Notwendigkeit eines massiven Ausbaus erneuerbarer Energien. SUNfarming hat einen positiven Track Rekord am Kapitalmarkt (die Anleihe 2020/25 notiert deutlich über 100%). Leider hat das Informationsniveau gegenüber der letzten Anleiheemission nachgelassen. So stellt man aktuell kein Research und keine bondspezifischen Kennzahlen zur Verfügung. Es gibt branchentypische Projektrisiken. Insgesamt dürften die Chancen überwiegen.



Christian Schiffmacher, http://www.green-bonds.com/



SUNfarming – G+V

H1 2021 H12020 2020 2019 Umsatz 8,8 18,6 27,4 36,2 Gesamtleistung 13,0 17,4 29,8 39,3 EBIT 0,8 1,5 1,6 1,1 EBT 0,7 1,5 1,8 1,1

Angaben in Mio. Euro, Quelle: Unternehmensangaben



Eckdaten der SUNfarming-Unternehmensanleihe 2022/2027

Emittent SUNfarming GmbH Kupon 5,00% p.a. Status nicht nachrangig, nicht besichert Angebotsfrist 07.01.2022–06.01.2023 > Zeichnung über Börse Frankfurt bis 10.03.2022 > Zeichnung über econeers bis 12.03.2022 > Zeichnung über Umweltfinanz und SUNfarming bis zum Ende der Angebotsfrist bzw. Vollplatzierung Valuta 14.03.2022 Laufzeit 13.03.2027 (5 Jahre) Zinszahlungen halbjährlich am 14.03. und 14.09. Stückelung 1.000 Euro Ausgabe-/Rücknahmepreis 100% Volumen bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3MQM78 / A3MQM7 Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market (Freiverkehr), Börse Frankfurt Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Internet www.sunfarming.de

Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.