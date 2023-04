Die JES.GREEN Invest GmbH, ein Spezialist für die Finanzierung von Aufdachphotovoltaikanlagen, begibt ihre zweite Anleihe (WKN A30V66, ISIN DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 7,00% p.a. Die Gesellschaft profitiert dabei vom politischen Rückenwind im boomenden deutschen Markt. Die Firmengruppe hat zudem mit der C&A-Eigentümerfamilie Brenninkmeijer einen prominenten Eigenkapitalinvestor.



Unternehmen und Mittelverwendung

Die JES.GREEN Invest GmbH wurde im Oktober 2020 gegründet und hat den Geschäftsbetrieb als finanzierende Holding im Juni 2021 aufgenommen. Die Emittentin wird den Emissionserlös, wie bei der vorherigen Anleihe, zur Finanzierung von Investitionen der JES.GREEN Group im Bereich der erneuerbaren Energie verwenden, vornehmlich durch die Ausgabe von Darlehen innerhalb der JES.GREEN Group für deren Geschäftsbetrieb, im Wesentlichen dem Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen zumeist im Kleinanlagenbereich in Deutschland.



Neben Tochtergesellschaften ist auch eine derartige Finanzierung von Schwestergesellschaften, aktuell der JES.GREEN Invest II GmbH, und deren Tochtergesellschaften in dieser Weise vorgesehen. Die Aufteilung auf die einzelnen Tochtergesellschaften und auf die Emittentin und ihre Schwestergesellschaft erfolgen nach Baulosen, sodass Kleinanlagen zu ähnlichen Errichtungszeitpunkten mit ähnlichen Vertragslaufzeiten in den jeweiligen Gesellschaften gebündelt werden. Die Aufteilung auf mehrere Gesellschaften erleichtert zudem die endgültige Finanzierung durch Banken, da sich die Darlehensvolumina in Bezug auf die einzelne Gesellschaft leichter begrenzen lassen.



Der Erwerb und die Montage durch die finanzierten Gesellschaften erfolgt erst nach Abschluss des langjährigen Verpachtungsvertrages über die gesamte für das Geschäft erforderliche Nutzungsdauer, sodass im laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund der festen Installation beim Vertragspartner anders als bei anderen Vermietungen- oder Verpachtungen kein Vermietungsrisiko besteht, Anschlussnutzer zu finden. Die Emittentin ist an der JES.Solarflat GmbH & Co. KG, der Solarflat 2 GmbH & Co. KG Solarflat 3 GmbH & Co. KG als alleiniger Kommanditist beteiligt.



Seit Aufnahme des Geschäftsbetriebes im Jahr 2019 konnten über die JES.Group 3.671 Kleinanlagen zur Verpachtung installiert werden. Hiervon entfallen auf die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften 2.031 PV-Anlagen mit rund 19.500 kWp.



Transaktionsstruktur

Interessierte Anleger können die neue Anleihe 2023/2028 seit dem 14. März 2023 direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) und über Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii) sowie bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen) zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich. D.h. Anleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.



Der Wertpapierprospekt ist auf der Unternehmenswebseite der JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) verfügbar. Die neue JES.GREEN Invest-Anleihe 2023/2028 soll voraussichtlich am 17. Mai 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Stärken

- risikoaverses Geschäftsmodell durch Weiterverpachtung der Anlagen

- hohe Risikostreuung aufgrund der großen Anzahl an Kleinanlagen bzw. Verträgen

- kein Entwicklungsrisiko

- über 1 Mio. m² mit Photovoltaik bebaute Dachfläche und 240 MWp installierte Leistung in der Firmengruppe

- starke Wachstumsperspektive und Pipeline mit geplant über 5.000 Aufdachanlagen p.a.

- prominenter Eigenkapitalinvestor (C&A-Eigentümerfamilie Brenninkmeijer, mittelbar über den Skopos Impact Fund II SICAV-SIF)



Schwächen

- Die JES.GREEN Invest GmbH wurde im Oktober 2020 als finanzierende Holding geründet

- junge Unternehmenshistorie und Anlaufverluste bei der Emittentin

- kein Konzernabschluss, kein Rating, kein Research



Fazit:

Die Gesellschaft konzentriert sich auf den boomenden deutschen Markt, das Geschäftsmodell erscheint vergleichsweise risikoavers, die Cashflows aus der Verpachtung einer Vielzahl von Aufdachanlagen sind sehr stabil. Die Firmengruppe hat einen starken Track Record aus über 1 Mio. m² mit Photovoltaik bebauter Dachfläche und über 240 MWp installierter Leistung. JES.GREEN dürfte durch die Anleihemittel ein signifikanter Ausbau zusätzlicher Assets gelingen, geplant sind über 5.000 Aufdachanlagen jährlich.



Es gibt aber auch Schwächen: Die Unternehmensgruppe ist in dieser Form noch relativ jung, die Emittentin wurde erst im Oktober 2020 gegründet und macht noch Anlaufverluste.



Die Gesellschaft hat deutliche Stärken, das Informationsniveau ist aber vergleichsweise dünn. Bei einer solchen Konstellation wäre die Veröffentlichung von Research von Vorteil. Insgesamt erscheint die JES.GREEN-Anleihe als Depotbeimischung interessant. Die Gesellschaft dürfte bei der Anleiheemission vom politischen Rückenwind und dem dringend notwendigen Ausbau von Photovoltaikanlagen profitieren. Die Gesellschaft hat zudem einen starken Eigenkapitalinvestor (C&A-Eigentümerfamilie Brenninkmeijer), der auch Redevco, einer der größten privaten Immobilieninvestmentmanager in Europa gehört.



Christian Schiffmacher, https://www.green-bonds.com/



Eckdaten der neuen JES.GREEN-Anleihe

Emittentin JES.GREEN Invest GmbH Kupon 7,00% p.a. Zeichnungsfrist -14.03.2023–13.03.2024 über Unternehmenswebsite

-21.03–16.05.2023 über Econeers

-02.05.–15.05.2023 über DirectPlace (Börse Frankfurt) Valuta 17.05.2023 Laufzeit 17.05.2028 Volumen bis zu 10 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A30V661 / A30V66 Listing Open Market Listing bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH Internet www.jes-green.de